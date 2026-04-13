Analytic Edge 獲認證為 TikTok 衡量合作夥伴

新加坡2026年4月13日 /美通社/ -- 提供人工智能 (AI) 驅動營銷分析解決方案的 Analytic Edge（C5i 旗下公司）宣佈，正式獲認證為 TikTok 官方營銷合作夥伴，隸屬衡量類別，專門從事媒體組合模型 (MMM)。 此認證彰顯 Analytic Edge 先進的衡量能力，鞏固其作為分析合作夥伴的角色，以助品牌準確地實時掌握 TikTok 在整體營銷生態系統中的貢獻。
作為 TikTok 認證衡量合作夥伴，Analytic Edge 現在能為客戶提供更精準細緻的 TikTok 廣告活動數據，以便更清晰地衡量 TikTok 在其營銷組合中的影響力。 隨著 TikTok 在各行各業中成為重要的媒體投資平台，越來越需要加強衡量 TikTok 廣告活動的表現，從而完善投資，發揮最大影響力。 Analytic Edge 會將 TikTok 的廣告活動表現數據，直接融入其專有營銷組合模型平台 Demand Drivers™，為全球客戶締造上述優勢。
Analytic Edge（C5i 旗下公司）高級副總裁兼業務部門主管 Santosh Nair 博士對發展評論道：「我們很榮幸能夠獲得 TikTok 衡量合作夥伴認證，並專注於媒體組合模型 (MMM)。 這正好體現 Analytic Edge 在提供數據驅動營銷洞察分析方面的專業能力及卓著聲譽。 獲得合作夥伴認證後，我們能將 TikTok 豐富的廣告活動數據直接整合到媒體組合模型解決方案，以助品牌全面衡量營銷投資的成效、完善媒體開支，並作出更加明智、更有把握的決策。 我們很高興能夠繼續支持客戶應對日益複雜的媒體環境，並改善衡量成效來釋放增長潛力。」
媒體組合模型認證為 Analytic Edge 的客戶提供多項主要優勢：
- 全漏斗衡量 – 掌握 TikTok 從品牌認知到轉化提升的角色，精準捕捉 TikTok 投資在不同廣告格式中的效果。
- 自動化數據整合 – 透過 TikTok 的媒體組合模型應用程式介面 (API) 實現流暢無縫、方便擴展的數據攝入，從中獲益。
- 前瞻預測與洞察 – 運用預測模型，模擬未來表現，引領策略佈局。
此認證進一步確立 Analytic Edge 在營銷衡量領域的地位，幫助品牌應對持續演變的消費者行為、平台動態及訊號挑戰，同時將 TikTok 投資的影響力推向極致。
關於 Analytic Edge
Analytic Edge 屬 C5i 集團旗下，是全球人工智能驅動營銷分析與洞察服務供應商。 公司提供先進的實時分析解決方案，有助品牌在營銷與銷售決策上更迅速、更睿智、更合乎成本效益。
Analytic Edge 透過以軟件即服務 (SaaS) 或內部部署方式提供的專有技術，提供持續在線的分析功能，包括營銷組合模型、收入增長管理、廣告活動增量效應及新品上市評估。 點擊式軟件簡單直觀，令先進分析功能得以在各團隊與市場間輕鬆使用和靈活擴展。
Analytic Edge 客戶遍佈電子商務、流動應用、遊戲、消費品、零售及汽車等行業，致力支援全球機構。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.analytic-edge.com
傳媒聯絡人
Megha Chaudhry
C5i 高級副總裁 - 全球營銷與聯盟管理主管
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SOURCE Analytic Edge (a C5i company)