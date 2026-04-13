Analytic Edge 獲認證為 TikTok 衡量合作夥伴

新加坡2026年4月13日 /美通社/ -- 提供人工智能 (AI) 驅動營銷分析解決方案的 Analytic Edge（C5i 旗下公司）宣佈，正式獲認證為 TikTok 官方營銷合作夥伴，隸屬衡量類別，專門從事媒體組合模型 (MMM)。 此認證彰顯 Analytic Edge 先進的衡量能力，鞏固其作為分析合作夥伴的角色，以助品牌準確地實時掌握 TikTok 在整體營銷生態系統中的貢獻。

作為 TikTok 認證衡量合作夥伴，Analytic Edge 現在能為客戶提供更精準細緻的 TikTok 廣告活動數據，以便更清晰地衡量 TikTok 在其營銷組合中的影響力。 隨著 TikTok 在各行各業中成為重要的媒體投資平台，越來越需要加強衡量 TikTok 廣告活動的表現，從而完善投資，發揮最大影響力。 Analytic Edge 會將 TikTok 的廣告活動表現數據，直接融入其專有營銷組合模型平台 Demand Drivers™，為全球客戶締造上述優勢。