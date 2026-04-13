曼谷於潑水節期間在迅速走紅的 Songwat 區推出「KUDTHAI」文化展示活動

泰國曼谷－Media OutReach Newswire－2026年4月13日－The Mall Group 於今年4月推出「KUDTHAI 2026」，以一場悉心策劃、匯聚泰國創意風采的展演，於潑水節期間首度進駐曼谷迅速走紅的 Songwat （嵩越路老城區）開設期間限定店，為泰國文化與零售版圖展開嶄新篇章。





此項目由 The Mall Group 與泰國旅遊局合作推出，反映各界致力透過當代零售與體驗式旅遊，突顯泰國獨特的文化形象。



「KUDTHAI」一名取自泰文「Kud」，寓意「悉心精選」，匯聚一系列精選泰國品牌、工藝匠人與餐飲人才，向本地及國際受眾展現工藝、在地智慧與現代設計。



首屆「Song Wat KUDTHAI 2026」將於 4 月 9 日至 12 日假 Lost in Songwat （嵩越路隱藏版咖啡廳）舉行，標誌着 The Mall Group 首次突破旗下旗艦項目的框架，將其零售體驗延伸至曼谷最受注目的城區。這片曾為湄南河沿岸歷史商貿重鎮的 Songwat，如今正再度綻放光彩，蛻變為活力洋溢的文化聚落，吸引新一代創意人士與全球旅人紛至沓來。



為將這份體驗延伸至城市核心零售地標，「KUDTHAI 2026」亦會於 2026 年 4 月 8 日至 19 日進駐 EM District，囊括 Emporium、EmQuartier 和 Emsphere 三大商場，串連曼谷新興文化街區與成熟生活樞紐，打造一趟無縫連接的城市文化旅程。



這種多點聯動的方式，反映旅客感受曼谷的方式正悄然轉變，在歷史街區與當代零售場景之間自由穿梭。



縱然潑水節依然是泰國最享譽國際的節慶之一，「KUDTHAI 2026」則提供另一種視角，透過設計、美食與本地創意，帶來精心策劃的文化探索體驗。



在 EM District，於 2026 年 4 月 10 日至 15 日舉行的「EM District Thai Hansa Maha Songkran：泰式盛夏慶典」，透過沉浸式裝置、標誌性玩水景點，以及主題市集進一步提升整體體驗，當中包括 Emporium 的 THAI-POP MARKET、EmQuartier 的 THAI LOCAL MARKET，以及 Emsphere 的 THAI-TAINMENT MARKET。



重點活動之一為「Little Song Wat」，將 Songwat 歷史社區的知名餐飲品牌帶進市中心，進一步呼應曼谷新舊文化街區，與現代零售景觀之間的緊密連繫。



綜觀整體活動布局，曼谷所呈現的不僅止於潑水節期間的節慶魅力，更是一座透過創新、文化與商業，重新演繹傳統體驗，塑造城市新面貌。





http://www.emdistrict.com/