奧的斯收購 WeMaintain 股權，驅動服務科技業創新與業務成長

香港 - 2026年4月14日 - 全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝和服務供應商奧的斯（Otis Worldwide Corporation，紐約證券交易所代碼：OTIS）與 WeMaintain 今天宣佈，雙方已正式達成協議，由奧的斯收購 WeMaintain 大部分股權。



奧的斯和 WeMaintain 的領導團隊。(由左至右) 奧的斯執行副總裁暨總法律顧問 Nora LaFreniere、 奧的斯全球董事會主席、首席執行官兼總裁 Judy Marks、WeMaintain 業務增長總監 Jade Francine、WeMaintain 行政總裁 Benoit Dupont。

WeMaintain 是一間發展迅速、以尖端科技驅動的升降機及扶手電梯服務供應商。是次協議體現了雙方致力提升服務與技術水平，為客戶提供最佳解決方案的堅定決心。



奧的斯全球董事會主席、首席執行官兼總裁 Judy Marks 表示：「服務是我們業務發展的基石。 面對客戶對設備可靠性及效能透明度日益提高的要求，創新的服務模式已變得得至關重要。WeMaintain 憑藉強大的技術平台與靈活的營運模式，充分體現了如何在急速發展的數碼時代中，堅守以客為本的宗旨提供卓越服務。我們對其發展潛力充滿信心，深信此次協議不僅能助 WeMaintain 成功，更將為雙方企業創造長遠價值。」



WeMaintain 行政總裁 Benoit Dupont 表示：「WeMaintain 與奧的斯的合作讓我們能專注於自身所長，以獨立公司的身份，持續研發先進技術並擴大業務規模。在業界領先企業的穩定支持下，我們能在優化產品與提升服務競爭力的同時，繼續深化與客戶的關係，並維持一貫的高標準。」



WeMaintain 與奧的斯將維持獨立運作。WeMaintain 將繼續為現有及未來客戶提供跨平台物聯網（Agonistic IoT）與人工智能解決方案。



