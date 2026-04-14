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商業動向
出版：2026-Apr-14 10:00
更新：2026-Apr-14 10:00
Media OutReach Newswire

奧的斯收購 WeMaintain 股權，驅動服務科技業創新與業務成長

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香港 - 2026年4月14日 - 全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝和服務供應商奧的斯（Otis Worldwide Corporation，紐約證券交易所代碼：OTIS）與 WeMaintain 今天宣佈，雙方已正式達成協議，由奧的斯收購 WeMaintain 大部分股權。

奧的斯和 WeMaintain 的領導團隊。(由左至右) 奧的斯執行副總裁暨總法律顧問 Nora LaFreniere、 奧的斯全球董事會主席、首席執行官兼總裁 Judy Marks、WeMaintain 業務增長總監 Jade Francine、WeMaintain 行政總裁 Benoit Dupont。
奧的斯和 WeMaintain 的領導團隊。(由左至右) 奧的斯執行副總裁暨總法律顧問 Nora LaFreniere、 奧的斯全球董事會主席、首席執行官兼總裁 Judy Marks、WeMaintain 業務增長總監 Jade Francine、WeMaintain 行政總裁 Benoit Dupont。

WeMaintain 是一間發展迅速、以尖端科技驅動的升降機及扶手電梯服務供應商。是次協議體現了雙方致力提升服務與技術水平，為客戶提供最佳解決方案的堅定決心。

奧的斯全球董事會主席、首席執行官兼總裁 Judy Marks 表示：「服務是我們業務發展的基石。 面對客戶對設備可靠性及效能透明度日益提高的要求，創新的服務模式已變得得至關重要。WeMaintain 憑藉強大的技術平台與靈活的營運模式，充分體現了如何在急速發展的數碼時代中，堅守以客為本的宗旨提供卓越服務。我們對其發展潛力充滿信心，深信此次協議不僅能助 WeMaintain 成功，更將為雙方企業創造長遠價值。」

WeMaintain 行政總裁 Benoit Dupont 表示：「WeMaintain 與奧的斯的合作讓我們能專注於自身所長，以獨立公司的身份，持續研發先進技術並擴大業務規模。在業界領先企業的穩定支持下，我們能在優化產品與提升服務競爭力的同時，繼續深化與客戶的關係，並維持一貫的高標準。」

WeMaintain 與奧的斯將維持獨立運作。WeMaintain 將繼續為現有及未來客戶提供跨平台物聯網（Agonistic IoT）與人工智能解決方案。

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關於 Otis 

奧的斯致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界聯繫無間、發展無限。我們是全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝和服務供應商，每天運送乘客約 25 億人次，維修保養電梯和電扶梯超過240萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、住宅和商廈、交通樞紐等，都可以看到奧的斯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約 72,000 人，其中包括約 45,000 名維修保養專業人員，致力於製造、安裝和維修保養電梯和電扶梯，以滿足全球 200 多個國家和地區的客戶和乘客需求。欲了解更多資訊，請瀏覽 ，或在 上追蹤 @OtisElevatorCo。

關於 WeMaintain
WeMaintain 於 2017 年由 Benoit Dupont 與 Jade Francine 共同創立，其初衷源於一個信念：建築維護可以變得更智慧、更透明且更具影響力。我們結合以人工智能驅動的洞察、物聯網（IoT）數據以及前線專業知識與尖端科技，為資產擁有人及營運者提供即時的即時洞察、提升營運效率與設備運行的穩定性。

WeMaintain 的業務覆蓋亞洲與歐洲，擁有超過 350 名員工，專為電梯、扶手電梯、自動門及消防安全系統提供專業服務與解決方案。

我們獨有的「人機協作」（Human + Tech）模式，為服務品質、客戶體驗及業務成長樹立全新的行業標準。

詳情請瀏覽 ，及於在 上追蹤我們。


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關於作家
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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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