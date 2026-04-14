奧的斯收購 WeMaintain 股權，驅動服務科技業創新與業務成長

香港 - 2026年4月14日 - 全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝和服務供應商奧的斯（Otis Worldwide Corporation，紐約證券交易所代碼：OTIS）與 WeMaintain 今天宣佈，雙方已正式達成協議，由奧的斯收購 WeMaintain 大部分股權。
WeMaintain 是一間發展迅速、以尖端科技驅動的升降機及扶手電梯服務供應商。是次協議體現了雙方致力提升服務與技術水平，為客戶提供最佳解決方案的堅定決心。
奧的斯全球董事會主席、首席執行官兼總裁 Judy Marks 表示：「服務是我們業務發展的基石。 面對客戶對設備可靠性及效能透明度日益提高的要求，創新的服務模式已變得得至關重要。WeMaintain 憑藉強大的技術平台與靈活的營運模式，充分體現了如何在急速發展的數碼時代中，堅守以客為本的宗旨提供卓越服務。我們對其發展潛力充滿信心，深信此次協議不僅能助 WeMaintain 成功，更將為雙方企業創造長遠價值。」
WeMaintain 行政總裁 Benoit Dupont 表示：「WeMaintain 與奧的斯的合作讓我們能專注於自身所長，以獨立公司的身份，持續研發先進技術並擴大業務規模。在業界領先企業的穩定支持下，我們能在優化產品與提升服務競爭力的同時，繼續深化與客戶的關係，並維持一貫的高標準。」
WeMaintain 與奧的斯將維持獨立運作。WeMaintain 將繼續為現有及未來客戶提供跨平台物聯網（Agonistic IoT）與人工智能解決方案。
關於 Otis
奧的斯致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界聯繫無間、發展無限。我們是全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝和服務供應商，每天運送乘客約 25 億人次，維修保養電梯和電扶梯超過240萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、住宅和商廈、交通樞紐等，都可以看到奧的斯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約 72,000 人，其中包括約 45,000 名維修保養專業人員，致力於製造、安裝和維修保養電梯和電扶梯，以滿足全球 200 多個國家和地區的客戶和乘客需求。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.otis.com，或在 LinkedIn、YouTube、Instagram 及 Facebook 上追蹤 @OtisElevatorCo。
關於 WeMaintain
WeMaintain 於 2017 年由 Benoit Dupont 與 Jade Francine 共同創立，其初衷源於一個信念：建築維護可以變得更智慧、更透明且更具影響力。我們結合以人工智能驅動的洞察、物聯網（IoT）數據以及前線專業知識與尖端科技，為資產擁有人及營運者提供即時的即時洞察、提升營運效率與設備運行的穩定性。
WeMaintain 的業務覆蓋亞洲與歐洲，擁有超過 350 名員工，專為電梯、扶手電梯、自動門及消防安全系統提供專業服務與解決方案。
我們獨有的「人機協作」（Human + Tech）模式，為服務品質、客戶體驗及業務成長樹立全新的行業標準。
詳情請瀏覽 WeMaintain.com，及於在 LinkedIn 上追蹤我們。
關於 WeMaintain
WeMaintain 於 2017 年由 Benoit Dupont 與 Jade Francine 共同創立，其初衷源於一個信念：建築維護可以變得更智慧、更透明且更具影響力。我們結合以人工智能驅動的洞察、物聯網（IoT）數據以及前線專業知識與尖端科技，為資產擁有人及營運者提供即時的即時洞察、提升營運效率與設備運行的穩定性。
WeMaintain 的業務覆蓋亞洲與歐洲，擁有超過 350 名員工，專為電梯、扶手電梯、自動門及消防安全系統提供專業服務與解決方案。
我們獨有的「人機協作」（Human + Tech）模式，為服務品質、客戶體驗及業務成長樹立全新的行業標準。
詳情請瀏覽 WeMaintain.com，及於在 LinkedIn 上追蹤我們。