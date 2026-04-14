法國高端護膚品牌KK Éclat在港舉行Vogue Beauty Awards慶賀晚宴

法國奢護品牌KK Éclat在港舉行Vogue Beauty Awards答謝晚宴

香港 - 2026年4月14日 - 2026年3月，法國知名高端護膚品牌KK Éclat獲Vogue Beauty Awards 2026（Vogue美容大獎，以下簡稱Vogue Beauty Awards 2026）慶祝及答謝晚宴在香港中環The Pin高級私人會所舉行。



KK Éclat慶祝晚宴

本次晚宴邀請了明星、行業領導者、企業家、行業名人等各界知名人士，三十餘位嘉賓齊聚一堂，共同慶賀KK Éclat旗下UV and Pollution Blocker Cream紫外線與污染隔離霜榮獲Vogue Beauty Awards 2026大獎。



Vogue Beauty Awards 2026旨在表彰各個品牌在過去一年當中推出的卓越產品，每一個獎項都是對品牌努力與創造力的肯定。KK Éclat旗下的UV and Pollution Blocker Cream紫外線與污染隔離霜在本次評選中被評為Best Everyday Sunscreen最佳日常防曬產品。



KK Éclat獲2026年Vogue美容大獎

該款獲獎產品使用KK Éclat特有專利「納米格技術」，這種獨特的分子結構可以封裝不同的活性物質，並將其逐漸釋放到皮膚角質層中，有效時間最長可達72小時。同時，「納米格」能在皮膚表面形成一層薄薄的水分子保護層，做到"一舉兩得"，同時為肌膚提供充足的營養與水分。



KK Éclat品牌創始人Katherine和Karen在晚宴致辭中分享了更多關於KK Éclat品牌和獲獎產品的技術細節。歷經數百次迭代，KK Éclat本次獲獎的產品 UV and Pollution Blocker Cream紫外線與污染隔離霜才迎來最終成品。



KK Éclat創始人Katherine和Karen

在防曬與隔離霜的配方設計上，傳統物理防曬劑防護效果好，但在使用中常常殘留白色痕跡，影響使用感與妝效；化學防曬劑使用感好，但存在可能被吸收進血液的風險，美國食品藥品監督管理局（FDA）已對此提出警告。



KK Éclat則尋找出一種更加富有創新性的獨特解決方案：使用納米格配合高剪切與微囊化技術，同時使用與皮膚帶有同樣微弱負電荷的防曬劑顆粒，在皮膚表面形成精確貼合的"安全層"，這一創新化學配方使產品保持了優秀的安全性，同時具有輕薄可成膜的舒適使用感。同時，KK Éclat這款獲獎隔離中額外添加了能夠與肌膚"呼吸互動"的生物糖膠-4，它能夠有效阻擋紫外線、包括PM2.5在內的空氣污染物，預防光污染帶來的相關皮膚衰老損害，更適合日常高頻次使用。









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