第139屆廣交會一期亮點

廣州2026年4月14日 /美通社/ -- 聚焦「先進製造」，第139屆中國進出口商品交易會（廣交會）一期即將拉開帷幕，集中呈現規模化創新成果。本期展覽總面積達52萬平方米，設有2.5萬余個展位，約1.2萬家參展企業，涵蓋五大板塊、19個展區，為全球采購商全面展示中國製造的最新成果。從人工智能深度應用、綠色低碳技術，到行業領軍企業與新興力量的突破性創新，廣交會一期將集中搭建一個呈現先進與未來製造趨勢的國際交易與交流平台。 一是先進製造版圖再拓展。緊扣「新、綠、智」發展趨勢，廣交會一期緊扣新質生產力、新一代產業發展以及全球采購需求變化。在服務機器人、智慧生活、工業自動化、新能源汽車等熱門題材基礎上，展會新增智能穿戴、顯示技術、無人機（消費級）、農業無人機四大專題專區。

這一持續擴展的產業生態，將前沿生產力加速轉化為可落地、可對接的解決方案，為國際采購商帶來更加豐富、高效和高附加值的貿易機遇。 二是全球聚焦智能製造。本期參展企業質量與數量再創新高，約5900家國家級高新技術企業、製造業單項冠軍、專精特新「小巨人」重磅集結。 來自上海、深圳的頭部機器人企業集中亮相，彰顯中國在AI驅動自動化領域的領先優勢；智能家電龍頭帶來一體化智能終端解決方案；產業領軍企業展示前沿視覺技術，專業無人機廠商體現深度垂直領域能力，高端裝備製造企業集中呈現中國在精密製造方面的綜合實力，共同勾勒出中國智能製造全景。

三是AI賦能多元產品場景。多項先進技術在各品類中加速落地應用。 電子家電板塊，AI交互顯示產品實現像素級自發光與超高速響應，工業級四足機器人具備360度環境感知能力，適用於極端環境；工業製造板塊展示具備多材料自動識別功能的桌面級振鏡激光切割雕刻機，以及搭載智能避障與仿地飛行功能的農業無人機；車輛及兩輪車板塊推出高效率、大功率無線充電系統；照明電氣板塊集中呈現AI能源管理平台；五金工具板塊則帶來內置感應器、遇雨自動返充、憑借高精度定位實現無邊界自主作業的智能割草機。

這些亮點進一步凸顯廣交會作為了解先進製造未來圖景的重要窗口，展示了創新、智能與可持續發展在全球貿易中的深度融合。 歡迎境外采購商通過預登記參會： https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/139-302741323.html SOURCE 廣交會