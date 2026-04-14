第139屆廣交會將於4月15日開幕

順應全球貿易格局變化和產業發展的新趨勢，廣交會持續優化參展結構和展品體系。本屆廣交會展品專區總數增至179個，首次增設智能穿戴、顯示技術、消費級無人機、集成房屋及庭院設施等9個專區，重點聚焦成長性較強的新興領域。新增專區共吸引約670家企業參展，展位超過1300個，為創新型企業提供了更加專業化、精準化的展示和對接平台。

先進製造和新質生產力成為本屆廣交會的重要亮點。超過60%的參展企業在生產或服務過程中應用了工業互聯網、人工智能、5G以及綠色低碳等新一代技術。展會現場將集中展示超過465萬件展品，其中新產品、綠色產品及擁有自主知識產權的產品佔據較大比重，充分體現中國產業升級成果。

採購商服務能力同步提升。本屆廣交會首次設立採購商一站式服務中心、首次實現全年常態化預登記、首次推出採購商電子期刊，通過更加細緻、高效、個性化的服務和信息推送，提升信息傳遞和供采匹配效率，廣交會幫助採購商更便捷地獲取展會資訊、提升與會體驗。從新採購商的視角來看，廣交會打造了無縫銜接的智慧參會之旅，從行前註冊到展後對接，全程由全面升級的廣交會 APP 提供支持。該 APP 現已涵蓋 26 項功能，並新推出14個AI應用場景。