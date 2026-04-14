加速佈局兒童實體瘤治療領域！亞盛醫藥 MDM2-p53 抑制劑APG-115獲CDE納入「星光計劃」

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年4月14日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣佈，公司在研原創1類新藥、MDM2-p53 抑制劑APG- 115膠囊已被國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）正式納入「兒童抗腫瘤藥物研發鼓勵試點計劃」（星光計劃）試點項目，擬開發用於治療神經母細胞瘤、橫紋肌肉瘤、尤文肉瘤等兒童實體瘤。這標誌著APG-115在兒童腫瘤領域的臨床開發進入加速通道，進一步完善了公司在該領域的戰略佈局。

「星光計劃」（SPARK計劃）是CDE專門為破解兒童抗腫瘤藥物研發難題而推出的重要試點，於2025 年 5 月 29 日正式啟動。該計劃旨在落實國家藥監局「提前介入、一企一策、全程指導、研審聯動」的要求，通過為創新藥提供全週期技術支持與審評加速，助力兒童抗腫瘤新藥高效研發與早日上市。 APG-115是亞盛醫藥自主研發的口服、高選擇性MDM2-p53 抑制劑，為首個在中國進入臨床階段的同類靶點品種和潛在的中國本土研發First-in-class新藥。該品種通過阻斷MDM2-p53相互作用，恢復p53的腫瘤抑制活性，從而誘導腫瘤細胞凋亡。依托公司在細胞凋亡領域的研發實力，APG-115此前已在多項成人臨床研究中展現出積極的抗腫瘤活性與安全性特徵，覆蓋血液腫瘤與多種實體瘤。

神經母細胞瘤、橫紋肌肉瘤和尤文肉瘤等兒童腫瘤，是一類對社會和家庭危害程度大的少發/罕見疾病，因治療難度大，長期存在極大的未被滿足的臨床需求。此前，亞盛醫藥已經開展了一項APG-115聯合利沙托克拉（商品名：利生妥®；研發代號：APG-2575）治療復發或難治兒童神經母細胞瘤或實體腫瘤的I期臨床研究（APG115XC103）。此次APG-115獲納入「星光計劃」，將有助於公司與CDE的進一步緊密溝通，獲得兒童人群研究過程中技術問題的針對性指導。這將顯著加速APG-115在兒童實體瘤方向的臨床開發效率，使其盡早上市滿足患者需求，從而惠及更多兒童患者。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「兒童腫瘤尤其是罕見實體瘤長期面臨治療選擇有限、預後不佳的嚴峻挑戰。APG-115此次獲納入CDE『星光計劃』，是國家藥監機構對該品種臨床價值與研發前景的高度認可。公司將以此為契機，嚴格遵循『星光計劃』指導要求，高效推進兒童適應症臨床開發，力爭為中國及全球兒童腫瘤患者帶來安全、有效的創新治療方案，持續踐行'解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求'的企業使命。」 關於亞盛醫藥 亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。

公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲MEA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2025年1月21日提交的經修訂的F-1表格註冊說明書和2025年4月16日提交的20-F表格中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示聲明」章節、2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-mdm2-p53-apg-115cde-302741237.html SOURCE 亞盛醫藥