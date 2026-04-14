第二屆酵母蛋白科學和技術國際研討會在宜昌舉行

上海2026年4月14日 /美通社/ -- 由安琪酵母共同主辦的第二屆酵母蛋白科學和技術國際研討會於2026年4月11日在宜昌舉行，吸引了350多名高級研究人員和行業高級管理人員的全球觀眾。該研討會是新質蛋白領域的領先行業平台，將利益相關者聚集在一起，以加速創新，加強國際合作，並支持更加注重營養、健康和可持續的食品系統的發展，反映了酵母蛋白在全球蛋白質領域中不斷擴大的作用。

中國工程院院士孫寶國和陳堅以及新加坡國家科學院院士周維彪發表了主題演講。孫院士指出，全球食品技術格局正在重塑，亞洲的研究現在體現一定的國際競爭力。陳院士強調，生物製造可能很快貢獻全球製造業產量的三分之一，並強調該行業的成功取決於可持續的菌株育種和最佳化生產。周院士借鑒新加坡的經驗，強調地緣政治波動加劇了糧食自給自足的需求，同時將消費者接受度確定為商業化的關鍵挑戰。



作為補充發佈，安琪酵母推出了兩種新的酵母蛋白產品：AngeoPro™酵母蛋白Hi90-A和酵母蛋白S80-A。Hi90-A提供88%的高蛋白質含量，提供順滑的口感和中性風味，非常適合優質運動營養和專業飲食群體的苛刻要求，而S80-A提供完整的水溶性，針對新興和快速增長的細分市場，如即飲（RTD）飲料和蛋白質強化水。安琪還推出了其他新產品，包括高凝膠和高亮氨酸含量的功能性酵母蛋白。

技術會議對酵母蛋白研究及其不斷擴大的應用領域進行了細緻的洞察。會議詳細介紹了其在運動表現恢復、肌肉減少症緩解、胃粘膜保護和腸道屏障調節等方面的成熟功效。來自美國、荷蘭、比利時、印度和以色列的國際專家分享了酵母蛋白科學及其跨部門應用的最新進展。在討論中，總部位於印度的Arboreal公司（成功將酵母蛋白引入印度市場）聯合創始人Manish Chauhan指出，越來越多的共識是，酵母蛋白正在從「替代蛋白質」演變為「第三種蛋白質」，正在成為主流。



研討會也是推動合作共贏的催化劑。北京理工商業大學正式與安琪集團建立聯合研究倡議；五個主要的國內外食品品牌簽署了戰略合作協議。現場展示了Angeopro酵母蛋白組合的全球應用案例，涵蓋運動營養、健康老齡化、功能性食品和主食。活動結束後，與會者參觀了安琪酵母最先進的白洋製造園區，目睹了商業化、規模化生產能力。

安琪集團董事長熊濤說：「這次研討會為國際社會提供了一個重要的平台，可以交流見解，協調優先事項，並推動共享勢頭。」「我們渴望加深與專家、學者和行業合作夥伴的合作——加強技術開發，分享最佳實踐，並加快從研究到市場的過渡。通過持續的科學創新，安琪致力於支持全球糧食安全，並使所有人都能獲得負擔得起的優質營養。」

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302741204.html SOURCE Angel Yeast