香港 - 2026年4月14日 - 今年第一季度國際油價走勢呈現鮮明兩階段分化。
1月至2月中旬美伊戰爭爆發前，市場整體處於相對供需平衡狀態，供應充裕預期主導行情，布倫特原油價格在每桶60至70美元區間橫盤整理。二月底戰事打響後，霍爾木茲海峽遭封鎖，油價迅速飆升，布倫特與WTI原油在短短兩周內漲幅逼近100%，創下四年來新高。天然氣方面雖同樣受海峽封鎖影響，但衝擊主要集中在歐洲市場，與美國市場走勢出現兩極分化，最終，第一季度價格整體下跌約20%。
供需逆轉：從供過於求到供不應求
VT Markets團隊在最新發佈的報告中指出，此次美伊衝突的市場背景與2022年俄烏戰爭有本質區別。
2022年時原油市場已處於供不應求狀態，而2025年由於OPEC+意圖搶佔市場份額而增產，美國葉岩油產量亦維持歷史高位，全球油市明顯轉向供過於求，市場本具備一定的衝擊消化能力。
然而霍爾木茲海峽戰前每日原油流量高達1500萬桶，遭伊朗封鎖後每日通航船隻量驟降逾90%。
儘管國際能源署（IEA）緊急釋出史上最高的4億桶戰略石油儲備，但平均攤至釋放期內，每日僅能提供約250萬桶的緩衝流量。即便加上替代管線、港口及走私管道，市場每日缺口預計仍達500萬桶。
海峽封鎖的衝擊：每日810萬桶供應風險
與此同時，中東產油國因無法出口，儲油空間瀕臨飽和而被迫減產。據能源諮詢機構Kpler估算，儲油空間相對寬裕的沙地阿拉伯和阿聯酋也僅剩約20天容量，伊拉克和科威特已相繼宣佈調降原油產量。整體波斯灣產油國預計面臨每日高達810萬桶的供應損失風險。
VT Markets分析團隊強調，油價能否真正回穩，美國能否確保海峽自由通行仍是最關鍵的決定因素。
第二季度聚焦美伊談判、OPEC+與伊朗出口
展望第二季度，4月以來市場仍受到停火談判反復的影響。截至目前（4月14日），油價維持在每桶100美元上方。接下來首要關注焦點為美國政府對伊朗的態度。此前美方曾暫停對伊朗能源設施打擊至4月6日，若後續的談判徹底破裂，油價可能進一步沖高至每桶130至150美元區間；若談判順利，則預計單日跌幅可達10至15美元。
此外，OPEC+原定於4月起每日增產20.6萬桶，但在海峽遭封鎖的背景下，即便增產規模本身難以對市場構成實質影響，無法順利出口才是更嚴重的問題。OPEC+是否會調整策略，亦是市場關注重點之一。最後，伊朗作為目前唯一能夠相對自由進出海峽的國家，在高油價環境下持續通過出口獲取戰爭資金。若伊朗原油出口數據出現異常變動，可能預示著戰爭局勢即將迎來轉折，投資者可將其視為停戰前夕的領先指標。
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VT Markets獨家觀察：原油供需逆轉 Q2關注三大焦點
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