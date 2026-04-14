應科院於「香港國際創科展」聚焦「醫」食住行科技

與納米及先進材料研發院合併後首度公開亮相 展現更強科研實力 香港2026年4月14日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）於4月13至16日參與在香港會議展覽中心舉行的「香港國際創科展」(InnoEX)。這次參展是應科院於4月1日與納米及先進材料研發院（NAMI）策略合併後首次公開亮相，突顯其進一步提升的創科研發實力。透過融合前沿資訊及通訊科技與先進材料的專業優勢，合併後所產生的協同效應，將推動更多創新，並促進科研成果轉化為更具影響力的實際應用。

應科院的展位以「引領創新 • 突破界限」為主題，聚焦「醫療健康、食品科技、智慧生活及出行技術」四大領域，展示40項已準備好推出市場的創新技術，涵蓋建築及物業管理科技、人工智能、低空經濟技術、電子與電池、綠色材料、納米科技及可持續發展創新方案，有助促進智慧城市發展。 驅動創新 促進經濟增長 應科院董事局主席李惠光教授工程師表示，應科院與NAMI之合併是香港創科界的重要里程碑，為驅動香港經濟高質量發展帶來新動力。「應科院將繼續通過研發合作和授權等方式，促進科技轉移和商業化應用，亦會進一步推動創科生態圈合作，加速科研成果從實驗室到市場的進程，以惠及各行各業和社會大眾，共建更智慧、更綠色及更具韌性的未來，並鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。」

李主席說，應科院將善用香港作為「超級聯繫人」的優勢，與更多來自世界各地的夥伴攜手合作，把港產科研發揚光大。 增強實力 創造全面方案 應科院行政總裁孫耀達博士工程師指出，合併後應科院科研實力更強。「我們結合科研團隊在不同嶄新科技和先進材料的專長，創造出更新、更全面的技術解決方案，協助客戶提升效能和競爭力。我們很高興參與這項大型盛事，向環球『政產學研投』持份者展示應科院在合併後的創新科研實力，探索合作新機遇。」

孫總裁說，是次應科院展出的技術廣度和深度為歷屆最高，印證了合併所帶來的協同效應。他舉例說，應科院藉着先進的5G遠程控制塔式起重機、入圍愛迪生獎2026的精密定位技術，以及專為組裝合成建築(MiC)設計的高強度輕質混凝土，革新建築方式。「這個綜合解決方案既使結構重量減輕高達25%-40%，大幅降低運輸與吊裝成本，亦確保組件安裝準確無誤；再結合節能納米玻璃塗層及碳中和生物炭混凝土，全面提升建築可持續性。」 嶄新科技 融合先進物料 此外，應科院研發了一套全方位長者防跌解決方案，結合了行為預測、警示系統及防護物料，提供多重防護。「我們的行為感知分析和壓力感測技術，能有效預測長者跌倒機會並發出預警；加上防跌傷智能地墊，能把跌倒時的衝擊力分散及轉化成熱能，減少受傷機會。長者亦可穿着貼身舒適的髖部保護器，進一步降低骨折風險。」

應科院亦結合先進材料與創新技術，創造嶄新的綠融能源解決方案，既可節能及有效儲存能源，亦能應對極端天氣和穩定能源供應，推動智慧城市永續發展。其他焦點創新解決方案包括： 醫療健康 「安心貼」：與醫院管理局和天水圍醫院合力研發的穿戴式裝置可即時收集住院病人的維生數據，提升醫護人員的照護效率和病人安全。榮獲香港資訊及通訊科技獎2025智慧生活(智慧醫療)獎金獎。 活化益生菌系統 (PRS)：利用PRS 技術，已證實對皮膚健康有益的益生菌菌株被處於休眠狀態，當在局部應用到皮膚時被激活，以促進皮膚微生物態平衡，保持肌膚健康。

食品科技 水果成熟度智能觸覺感測：把先進智能感知技術從實驗室帶到田間和食品工廠，確保水果達到最佳成熟度與品質。 3D列印配方製作具質感的食品：此配方可列印成具有明確形狀和層次保真度高的軟餐食品，以製造出能滿足長者的蛋白質需求的肉和魚柳，並為他們提供咬合和咀嚼的樂趣。 智慧生活 具身智能機器人系統：具身智能賦能機器人藉視覺語言模型進行思考推理，能感知環境、理解及執行人類指令，適用於家庭、工業及醫療等場景，並確保安全。 耐55℃以上持續高溫鋰電池：以機器學習篩選電解液溶劑與添加劑，降低80%擱置損耗，提升25%服役壽命，適配炎熱地區戶外儲能需求。

出行技術 多模態交通數據生成式預訓練模型：以人工智能革新城市交通管理。 路面自流平回填材料：回填土壤壓實不足常導致路面損壞甚至塌陷。應科院研發的自流平、自壓實的類土壤回填材料，可連續灌注至溝槽中，提高施工效率與路面品質。 關於香港應用科技研究院 香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智能製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的全球專利數量增至逾1,500項，並成功向業界轉移超過2,200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。

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