耀中耀華2026屆學生獲哈佛、史丹福、牛津、劍橋、清華、北大等頂尖院校錄取

全學段教育體系助力學生收穫逾900份大學錄取通知書 香港2026年4月14日 /美通社/ -- 隨著全球高校2026年度錄取結果陸續公布，耀中耀華教育網絡公布最新升學成果。截至2026年4月，耀中耀華2026屆學生已累計收到超過900份來自世界知名高校的錄取通知書，涵蓋美國、英國、中國內地、中國香港及亞洲、歐洲多個國家和地區，包括哈佛大學、史丹福大學、牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、清華大學、北京大學、香港大學、韓國科學技術院（KAIST）以及帕森斯設計學院等全球頂尖學府。

耀中耀華教育網絡職業及升學輔導辦公室及學生發展主管劉一先生表示，本屆學生的升學成果，既體現了學生個人的長期投入與學術潛能，也反映了耀中耀華在課程體系建設、學生發展支持及升學指導方面的整體實力。 全學段教育體系，奠定長期發展根基 耀中耀華教育網絡副行政總裁（K-12教育）陳昕生博士指出：「這份優異成績，是耀中耀華一貫制教育最有力的印證。學生的成功，源於對學習的熱愛與長期堅持。不少斬獲頂尖院校錄取的孩子，從幼兒階段便加入耀中耀華。學校在全學段教育中，始終秉持嚴謹治學、激發熱情的教育理念，為他們打下堅實成長基礎。」

耀中耀華的教育關注學生的長期成長而非短期成果。學生在一個既有支持，亦具挑戰性的環境中不斷發展，逐步建立自信、責任感和探索意識，為後續升學與人生規劃奠定堅實基礎。 升學團隊經驗領航，精準匹配大學申請 面對日益複雜的全球大學招生環境，耀中耀華職業及升學輔導辦公室（CUGO）在學生升學過程中發揮了關鍵作用。目前，CUGO在整個教育網絡內配備32位專業升學顧問，顧問與學生比例達1比12，確保每位學生都能獲得高度個性化、具針對性的升學規劃與指導。劉一強調：「耀中耀華所追求的不只是排名，更是為幫助每位學生進入最適合其興趣、潛能與發展方向的高等學府。」

這一支持體系從初中低年級階段便開始實施，循序推進職業認知、興趣探索、課程選擇及實踐體驗，並在申請階段為學生和家庭提供全流程指導。針對申請常春藤盟校、英國G5高校等競爭激烈路徑的學生，CUGO設有精英申請團隊，提供更為深入的戰略規劃、文書指導與面試支持；CUGO團隊亦擁有駐英國升學顧問，與當地高等學府保持緊密聯繫，為學生提供最新升學資訊；而對於韓國、日本等申請流程更為複雜的國家，則由熟悉當地體系的區域專家提供專業輔導。今年，CUGO亦成功協助學生獲得韓國的頂尖公立研究型大學——韓國科學技術院等亞洲頂尖高校錄取。

在藝術升學方向方面，CUGO團隊中設有具國際頂尖藝術院校招生與評審背景的升學顧問，為學生提供針對性的作品集指導，並與多所海外知名藝術院校建立了戰略合作夥伴關係。以上海耀華古北校區為例，2026屆學生已獲得倫敦藝術大學、帕森斯設計學院、普瑞特藝術學院和加州藝術學院等衆多頂尖藝術院校的錄取通知，更獲得35萬美元獎學金總額，體現了職業化指導在藝術類申請中的實際成效。 超越課堂學習，多元項目助力學生脫穎而出 除升學指導外，耀中耀華通過Seeds for Tomorrow（未來種子）項目，為學生提供課堂以外更具深度和挑戰性的學習體驗。相關項目以真實問題和前沿領域為導向，涵蓋科研實驗室、醫學沉浸項目、工程與科技挑戰、創業孵化及跨學科研究等多元體驗，幫助學生在實踐中明確學術興趣與未來方向。多名獲得世界頂尖大學錄取的學生，正是在相關項目中確立研究目標，並將成果轉化為大學申請中的重要學術亮點。

耀中耀華教育網絡未來教育主管兼學科總監（科學與技術）賀啓思博士表示：「未來種子項目並非為『提前包裝申請材料』，而是幫助學生在真實情境中形成持續學習與研究的能力。我們希望學生不是為了申請而學習，而是通過參與真實的解難過程、科研探索和跨學科實踐，逐步建立學術深度與獨立思考能力。這些經歷不僅在大學申請中具價值，更能顯著提升學生的核心競爭力，並為進入大學後的學習與研究打下扎實基礎。」 耀中耀華教育網絡表示，2026屆學生的升學成果，是長期堅持全學段、一體化教育體系，以及系統化學生發展與升學支持機制的綜合體現。未來，耀中耀華將繼續以學生為中心，通過高質量教學、專業升學指導及前瞻性學習項目，培養具備全球視野、學術能力與社會責任感的青年人才。

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