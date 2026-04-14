NX Taiwan開設高雄NEXT12新倉庫

——旨在提升對快速增長的高科技產業物流需求的響應能力

東京2026年4月13日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社旗下NX臺灣國際物流股份有限公司（以下簡稱「NX Taiwan」）在臺灣南部城市高雄開設了一個新的物流樞紐——高雄NEXT12倉庫。該倉庫將以嚴格的質量控制和高水平安保為特色，向高雄地區日益集中的半導體及其他高科技公司提供物流服務，助力其強化供應鏈。

圖標：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

圖片：https://drive.google.com/file/d/1SLL3ZqbUjYHueEQohiwViLQ6e-Hu4qaI/view?usp=sharing

高雄市歷來以重工業和化學工業為中心發展，但近年來半導體和AIoT（人工智能物聯網）等高科技產業的擴張，推動了處理零部件、制造設備及其他設備的物流服務需求，尤其是能夠滿足短交期、緊急運輸和需求波動等服務。正是為了滿足這些需求，NX Taiwan決定開設這一新倉庫。