2026年世界互聯網大會亞太峰會探討數智賦能創新發展

香港2026年4月13日 /美通社/ -- 由世界互聯網大會（大會）主辦、香港特別行政區政府承辦、創新科技及工業局（創科及工業局）協辦的2026年世界互聯網大會亞太峰會今日（四月十三日）在香港會議展覽中心隆重開幕。繼去年成功首辦峰會，香港再度舉辦這項國際互聯網旗艦盛事，進一步強化香港作為國際創新科技中心的地位。峰會為期兩日，以「數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，匯聚來自超過50個國家及地區約一千位政商領袖、國際組織代表及專家學者，共同深化區內的數字合作，創造亞太地區發展新動能與新優勢。

大會再次選址香港舉辦亞太峰會，彰顯香港作為連接國家與世界重要橋樑的雙向平台角色。在今早的開幕禮上，行政長官李家超、國家互聯網信息辦公室主任、大會理事長莊榮文分別致辭，並邀得斯洛伐克投資、地方發展和信息化部部長薩穆爾．米加爾、GSMA Ltd首席執行官洪曜莊、國際人工智能治理協會主席約翰．希金斯等多位重量級演講嘉賓分享真知灼見。

創科及工業局局長孫東教授聯同大會秘書長任賢良於開幕禮後共同主持政企交流會，圍繞政企協同賦能企業發展進行深入交流。署理數字政策專員張宜偉亦有出席並發表講話。