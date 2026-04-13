Topia 推出 Horizon：此代理型人工智能平台終能駕馭環球人才流動

當傳統工具屢屢令流動團隊失望之際，Horizon 作為首個圍繞計劃實際運作構建，而非本末倒置的人工智能原生平台應運而生 丹佛2026年4月13日 /美通社/ -- 環球人才流動技術領導先鋒 Topia 今日正式發佈 Horizon，隆重呈獻首個專為環球人才流動而設的代理型人工智能 (AI) 平台。 Horizon 不僅能管理員工流動，更與流動團隊同行，借助嵌入式人工智能代理、自然語言政策構建器，以及與既有工具及工作流程的深入融合，共同建立、推行並不斷完善每個計劃。 數十年來，市面上為舊時代而設的軟件，一直未能充分滿足環球人才流動的真正需要。 傳統工具令計劃變得僵化死板，手動操作更帶來合規風險，同時令人力資源 (HR) 及流動團隊終日埋首於行政事務。 Horizon 的誕生，正是為了直接回應這種不足。

Topia 的行政總裁 Dave Walters 表示：「流動軟件市場早已問題重重，而受苦最深的莫過於那些努力為員工設想的團隊。 Horizon 就是我們對此的回應，這個人工智能原生平台順應流動團隊的工作方式，與其並肩思考，並處理所有繁重事務，讓團隊能夠專注於真正重要的事：既合規又放心地將員工送到目的地。」 代理型人工智能，深諳流動團隊之道 Horizon 為流動運作開創全新典範：代理型人工智能貫穿整個平台，主動提供洞察分析，自動化解決繁複任務，並在團隊無需抽離工作流程之際提出行動建議。 Horizon 的人工智能代理原生建於主流的模型情境協定 (MCP) 環境，能夠直接在企業正在使用的工具內運行，從此告別繁瑣的情境切換，將智能流動管理無縫注入現有的人力資源生態系統中。

每一次互動都符合企業合規標準，絕不保留任何數據，並基於深入的企業背景，完全在您專屬的數據和基礎設施上運行。 無須實施顧問從旁協助。 不必耗時數月才能設置。 Topia 的技術總監 Mark Lemmons 說道：「我們由零開始，將 Horizon 塑造成人工智能原生平台，而非事後附加人工智能。 每個人工智能代理皆共享統一數據層，使其能在整個流動生命週期中推理分析。 每當新調派任務啟動，Horizon 的人工智能代理便已在評估風險、模擬成本、標記合規要求，並草擬政策建議，一切盡在流動經理提出前便已辦妥。」

Horizon 的核心優勢 涵蓋整個人才流動生命週期的代理型人工智能 — 主動式代理能夠提供洞察分析、自動化合規審查，並由出發前的規劃到回任安排全程提供行動建議。

— 主動式代理能夠提供洞察分析、自動化合規審查，並由出發前的規劃到回任安排全程提供行動建議。 人工智能政策構建器 — 只要用自然語言描述計劃，Horizon 便會即時產生完整配置、隨時可供審核的政策。

— 只要用自然語言描述計劃，Horizon 便會即時產生完整配置、隨時可供審核的政策。 即時合規智能 — 逐國精準追蹤，主動發出警示、評定風險等級，並備妥隨時可供審計的文件。

— 逐國精準追蹤，主動發出警示、評定風險等級，並備妥隨時可供審計的文件。 成本建模及情境規劃 — 在調遷方案獲批前，利用人工智能輔助估算薪酬、稅務、住宿及搬遷等各項開支。

— 在調遷方案獲批前，利用人工智能輔助估算薪酬、稅務、住宿及搬遷等各項開支。 員工為本的體驗 — 在員工整個調遷過程中，提供明確指引、實時狀態，以及人工智能輔助的支援。

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