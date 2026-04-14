香港珊瑚魚大檢閱： 全新圖鑑輯錄422種珊瑚魚 為港增添九個新紀錄魚種

見證11年水下研究成果 協力保育香港自然寶藏

香港珊瑚魚大檢閱！《香港的珊瑚魚──114°E 普查日誌及圖鑑》輯錄香港見到的422種珊瑚魚 , 當中包括九種從未有科學文獻記載其本地分佈的香港新紀錄。

介紹物種特徵與辨識方法

本地分佈概況

香港海洋環境實地拍攝的珊瑚魚照片

珊瑚魚生態故事

潛水員見聞及與珊瑚魚的互動

讓市民更了解香港水域的珊瑚魚多樣性

支持學校、教師及學生進行環境教育

為珊瑚魚研究與保育工作提供基線資料

為11年來的本地珊瑚魚多樣性留下歷史紀錄

香港 - 2026年4月14日 - 由太古集團慈善信託基金資助，BLOOM Association 香港分會策劃的珊瑚魚圖鑑─《香港的珊瑚魚──114°E 普查日誌及圖鑑》（下稱「圖鑑」）今日正式發行。這是一本專門介紹香港本地珊瑚魚的科普圖鑑，旨在提升公眾對本地珊瑚魚的認識，並推動本地海洋環境教育與保育意識。此圖鑑由114°E 香港珊瑚魚普查（下稱114°E普查）團隊撰寫，內容來自114°E普查團隊在2014年至2024年11年間於本港潛水調查珊瑚魚的數據和見聞，收錄來自91科，共422種珊瑚魚，當中包括九種從未有科學文獻記載其本地分佈的香港新紀錄（詳見附錄一），例如終其一生都住在珊瑚之間的五帶葉鰕虎魚（）和一種名為三點阿波魚（）的神仙魚，顯示本地水域可能仍然藏着有待發現的魚類。圖鑑中的物種介紹圖文並茂，全書逾千張水底照片均於本港水域拍攝，每種魚的介紹都附有精心繪製的魚類插圖，協助展示魚的辨認特徵，是本地同類型書籍之首例，為讀者提供準確、易讀且具教育價值的內容。114°E普查始於2014年，起初只有數名「柴娃娃」的義工，嘗試有系統地記錄潛水時遇到的珊瑚魚，至現時累計參與人數逾400人，潛水和對海洋生物的熱忱把這些來自各行各業的義工連繫起來。有鑑於近年社會上保育生物多樣性的意識漸增，而過去出版的本地珊瑚魚圖鑑亦多已絕版，114°E普查共同創辦人兼圖鑑編者之一佘國豪，便萌生了用歷年累積的普查所得製作新圖鑑的念頭。佘國豪表示：「許多人並未察覺，海浪之下竟藏着極為豐富的的多樣性，若然市民大眾對我們的海裏住了甚麼魚種並無認知，談何鼓勵更多人支持海洋保育呢？」這些年來錄得約400多種珊瑚魚，當中不乏市民耳熟能詳的物種，如海馬和小丑魚；亦有受着滅絕風險的瀕危物種，如紅斑和蘇眉。除了展示牠們水下的千姿百態和辨識方法外，圖鑑載有各種珊瑚魚的常見度，字裏行間亦藏着普查見聞和點滴，有的是珊瑚魚歷年的出沒概況，有的則是潛水員與魚的互動與生態故事，引起讀者的興趣和共鳴之餘，同時為香港的珊瑚魚留下歷史記錄。另一編者姚偉康指，此圖鑑除了作為工具書，供生態愛好者和廣大市民使用外，他亦期望圖鑑的出版能促進對下一代的環境教育，為學校、教師及學生提供學習本地海洋科學和生態的素材，以及啟發更多聚焦本港海洋的研究和出版，並鼓勵保育措施，例如成立海洋保護區的推行，保存香港豐富的多樣性，確保下一代仍可能繼續享受和欣賞。《香港的珊瑚魚──114°E 普查日誌及圖鑑》收錄來自91科共422種於香港水域潛水調查時錄得的魚類，內容包括：BLOOM Association 香港分會表示，希望透過出版《香港的珊瑚魚──114°E 普查日誌及圖鑑》：