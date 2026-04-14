東方日昇實力斬獲華能1.2GW異質結組件大單

中國寧波2026年4月14日 /美通社/ -- 近日，東方日昇新能源股份有限公司與中國華能集團的戰略合作迎來里程碑式進展。雙方合作的異質結（HJT）組件訂單總量已達到1.2吉瓦（GW），截至目前，東方日昇已完成近600MW組件交付，產品正高效應用於華能旗下多個大型地面電站項目。這一成果標誌著異質結技術在主流電力市場的應用邁入GW級規模交付與價值驗證新階段。

作為全球領先的能源集團，華能對光伏組件的選型向來以嚴苛著稱。此次超1GW的持續訂單，被視為市場對東方日昇產品價值與品牌實力的高度認可。東方日昇為該項目提供的異質結伏曦系列組件，憑借「增效降本」的核心優勢成為首選。