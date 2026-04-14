東方日昇實力斬獲華能1.2GW異質結組件大單

中國寧波2026年4月14日 /美通社/ -- 近日，東方日昇新能源股份有限公司與中國華能集團的戰略合作迎來里程碑式進展。雙方合作的異質結（HJT）組件訂單總量已達到1.2吉瓦（GW），截至目前，東方日昇已完成近600MW組件交付，產品正高效應用於華能旗下多個大型地面電站項目。這一成果標誌著異質結技術在主流電力市場的應用邁入GW級規模交付與價值驗證新階段。
作為全球領先的能源集團，華能對光伏組件的選型向來以嚴苛著稱。此次超1GW的持續訂單，被視為市場對東方日昇產品價值與品牌實力的高度認可。東方日昇為該項目提供的異質結伏曦系列組件，憑借「增效降本」的核心優勢成為首選。
在技術層面，該組件通過獨創的0BB無主柵技術、昇連接無應力互聯技術及超薄硅片工藝，實現了純銀耗量的大幅降低，在優化非硅成本的同時，深度契合綠色低碳製造理念。性能方面，組件量產最高功率已達740Wp+，轉換效率持續領跑行業；其90%±5%的超高雙面率與-0.24%/℃的超低溫度係數，即便在雲南等高輻照、高溫環境中，仍能保持穩定發電性能與低衰減特性，可顯著提升項目全生命週期發電量並降低度電成本（LCOE），精準匹配華能「高功率、高收益、低衰減」的核心需求。
此次1GW訂單的順利交付與並網，不僅是產品力的體現，更折射出雙方在項目協作中的高效配合。東方日昇憑借穩定產能、可靠產品質量及專業服務，有力保障了華能多個重點電站的按時建成與高效運行，為後續深化合作奠定基礎。
東方日昇與華能的合作是光伏龍頭企業與央企能源集團協同推進綠色轉型的典型案例。隨著異質結技術規模化應用加速，其在提升光伏電站經濟性、助力「雙碳」目標中的作用將進一步凸顯。東方日昇相關負責人表示，公司將始終以客戶價值為核心，持續深化異質結等前沿技術研發，攜手更多全球夥伴，為構建新型電力系統、推動能源綠色轉型貢獻力量。
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SOURCE 東方日昇新能源股份有限公司