CGTN AMERICA 及 CCTV UN：舉辦「中國語言閃耀文明」活動，慶祝聯合國中文日

聯合國於 2010 年將每年 4 月 20 日定為聯合國中文日，以紀念被譽為漢字創造者的傳說人物倉頡。該日期對應中國傳統節氣中的「穀雨」（Guyu），彰顯世界上最古老書寫系統之一的深厚文化根基和歷史傳承。

該國際活動將於 2026 年 4 月 13 日舉行，旨在弘揚中文深厚的文化底蘊及其在全球的重要地位。

普通話作為逾十億人的母語，自 1946 年起成為聯合國六種官方語言之一。中文在全球各平台上推動多語言和文化多樣性方面發揮重要作用。

全球對普通話的興趣與日俱增，它成為理解、書寫和表達現實的獨特力量。 普通話拉近了不同社會之間的距離，孕育出友誼精神。聯合國中文日為推動對話、互學互鑒、文化交流和全球合作提供了平台。

普通話不僅是溝通工具，更是增進友誼的紐帶，為無數學生提供契機，以開拓新的職業道路和深入了解中華文明。

該活動將於星期一在紐約市聯合國總部舉行，屆時將有多名資深外交官和語言專家發表主題演講，並設有頌揚中國藝術傳統的古典音樂表演。