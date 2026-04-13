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出版：2026-Apr-13 22:10
更新：2026-Apr-13 22:10
PR Newswire

CGTN AMERICA 及 CCTV UN：舉辦「中國語言閃耀文明」活動，慶祝聯合國中文日

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華盛頓2026年4月13日 /美通社/ -- CGTN America 及 CCTV UN 發布《聯合國中文日慶祝活動「中國語言閃耀文明」》

（本材料由 MediaLinks TV, LLC 代表 CCTV 發布。 更多資訊可向華盛頓哥倫比亞特區司法部索取。）

為慶祝第 17 屆聯合國中文日，中華人民共和國常駐聯合國代表團攜手中央廣播電視總台，共同呈獻「中國語言閃耀文明」活動。

該國際活動將於 2026 年 4 月 13 日舉行，旨在弘揚中文深厚的文化底蘊及其在全球的重要地位。

聯合國於 2010 年將每年 4 月 20 日定為聯合國中文日，以紀念被譽為漢字創造者的傳說人物倉頡。該日期對應中國傳統節氣中的「穀雨」（Guyu），彰顯世界上最古老書寫系統之一的深厚文化根基和歷史傳承。

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普通話作為逾十億人的母語，自 1946 年起成為聯合國六種官方語言之一。中文在全球各平台上推動多語言和文化多樣性方面發揮重要作用。

全球對普通話的興趣與日俱增，它成為理解、書寫和表達現實的獨特力量。 普通話拉近了不同社會之間的距離，孕育出友誼精神。聯合國中文日為推動對話、互學互鑒、文化交流和全球合作提供了平台。

普通話不僅是溝通工具，更是增進友誼的紐帶，為無數學生提供契機，以開拓新的職業道路和深入了解中華文明。

該活動將於星期一在紐約市聯合國總部舉行，屆時將有多名資深外交官和語言專家發表主題演講，並設有頌揚中國藝術傳統的古典音樂表演。

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『中國語言閃耀文明』活動傲然彰顯中文源遠流長的歷史影響力，及其在當今促進全球溝通與文化交流中的重要作用。

聯絡人：Jose
[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cgtn-america--cctv-un-302740577.html

SOURCE MediaLinks TV LLC

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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