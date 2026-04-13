2014 至 2019 年間投資欺詐性加密貨幣 OneCoin 並遭受淨虧損的詐騙受害人，可能合資格透過司法部的申請寬免程序獲得賠償

費城2026年4月13日 /美通社/ -- Kroll Settlement Administration 現代表美國司法部 (United States Department of Justice)，就 OneCoin 加密貨幣寬免計劃（「寬免計劃」）發出以下聲明。

此乃何事？

美國司法部已啟動申請寬免程序，旨在為 2014 至 2019 年間投資了欺詐性加密貨幣平台 OneCoin 的詐騙受害人給予賠償。 美國紐約南區檢察官辦公室 (Attorney's Office) 已在紐約南區就多宗有關 OneCoin 的案件提出起訴。

2014 至 2019 年間，OneCoin Ltd. 聯合創辦人 Ruja Ignatova 及 Karl Sebastian Greenwood 等人，聯手策動了一場橫跨國際的大型加密貨幣投資騙局，令全球各地投資者墮入圈套。 此騙局透過推廣和售賣欺詐性加密貨幣，令全球受害人承受龐大的金錢損失。 美國紐約南區檢察官辦公室已尋求刑事沒收該詐騙計劃所得的收益，而這些被沒收資產的淨收益，將可透過寬免程序向受害人作出賠償。 受 OneCoin 騙局影響的受害人可提交寬免申請表，申領賠償。