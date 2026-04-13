阿布扎比證券交易所率領上市公司參與「香港全球投資者路演」

將全球投資者與阿布扎比蓬勃發展的資本市場和投資機會聯繫起來 阿聯酋阿布扎比2026年4月13日 /美通社/ -- 阿布扎比證券交易所 (ADX) 集團及其上市公司將於 4 月 14 日至 16 日前往香港參加年度全球投資者拓展活動，展示阿布扎比的穩健增長故事以及 ADX 提供的廣泛投資機會。 此次路演將在滙豐全球投資峰會 2026 期間舉行。 香港將是 ADX 在 2026 年的第一個國際站，將國際資本與阿聯酋首都湧現的高增長機會聯繫。 這項使命鞏固了阿布扎比與香港這兩個全球最先進的金融中心之間長期互相尊重的關係。 兩個市場都承諾促進更緊密的跨境業務和投資合作。

為了直接回應國際資產管理公司和機構投資者需求，此次推廣重點關注 ADX 上市實體的具體增長軌跡，並重點介紹 ADX 的市場基礎設施是全球前 20 大交易所之一，按市值計算是該地區第二大交易所（超過 8,500 億美元）。 此次訪問香港體現了中東資本與亞洲機構專業知識之間的正面協同作用。 路演活動使 ADX 有機會展示其在股息產生行業和高增長行業的多元化投資產品。 阿布扎比證券交易所 (ADX) 集團行政總裁 Abdulla Salem Alnuaimi 表示：「香港是全球資本的重要門戶，我們每年舉辦的路演活動，正正體現與當地投資者社群之間牢固而持久的關係。 投資者越來越看好阿布扎比，不僅視之為避風港，更將其視為可再生能源、人工智能、公用事業、醫療護理和金融科技等行業中，創造超額回報的重要動力。 我們在香港的業務拓展，正是主動回應全球投資界對多元化、高收益投資機會需求。

我們致力為投資者提供直接參與阿布扎比經濟轉型的途徑，提供一個透明的平台，讓他們能夠與我們的藍籌公司接觸，並了解我們市場中各種極具吸引力的投資機會。」 全球市場波動，ADX 在阿布扎比的 AA/Aa2 信用評級和穩定的監管環境支持下，繼續成為充滿活力的穩健投資門戶。 交易熾熱，成交活躍，足見投資者對 ADX 滿懷信心。 ADX 集團在 2025 年實現了顯著增長，市值超過 3.13 兆迪拉姆（比 2024 年增長 4.6%），總交易價值增長 12.6%，超過 3,850 億迪拉姆。 2025 年的平均交易額增長 12.1%，達到 15.2 億迪拉姆。 外國投資者的交易額上升 13.8%，機構投資者佔總交易額 78%。

ADX 股息文化富吸引力，繼續支撐長期財富創造。 總而言之，ADX 上市公司在 2025 年支付近 740 億迪拉姆的股息。 投資者和發行人受益於阿布扎比和阿聯酋穩定的宏觀經濟環境、不斷增長的外國直接投資及非石油經濟的擴張。 關於阿布扎比證券交易所 (ADX) 阿布扎比證券交易所 (ADX) 於 2000 年 11 月 15 日根據 2000 年第 (3) 號地方法律成立，該法律賦予交易所合法權利，使其具有獨立的財務和行政地位，以及履行其職能所需的必要監督和行政權力。 2020 年 3 月 17 日，根據 2020 年第 (8) 號法律，ADX 從公共實體轉變為公眾股份公司 (PJSC)。

ADX 集團是市場基礎設施集團，由交易所 (ADX) 及其交易後生態系統（包括其全資附屬公司 AD Depository 和 AD Clear）組成。 ADX 集團透過其全球統一的整合業務結構，在交易、清算、結算和託管方面支援高效、透明和穩健的資本市場。 集團為證券交易提供有效且受監管的市場，包括公眾股份公司發行的股票、政府和企業發行的債券、交易所買賣基金 (ETF) 以及阿聯酋資本市場管理局批準的其他金融工具。 按市值計算， ADX 是阿拉伯地區第二大交易所。 其透過多元的收入來源提供穩定財務表現的策略符合阿聯酋的國家發展議程「邁向下一個 50 年」。該議程旨在建立可持續、多元化和高附加值的經濟。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302740547.html SOURCE Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)