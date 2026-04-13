Bybit跟單交易TradFi重啟虧損補償計劃，為所有交易者提供更強保障

阿聯酋迪拜2026年4月7日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit重新啟動其Bybit跟單交易TradFi保賠券計劃，為新用戶和忠實交易者提供虧損保賠的TradFi服務。即日起，符合條件的交易者可在宏觀市場不確定的環境下，申領最高100 USDT的保賠券。

該定期計劃為Bybit跟單交易TradFi用戶提供交易旅程支持，讓新手與經驗豐富的交易者均能在增強保護下探索跟單交易策略，同時借助交易達人的經驗與專業能力。

Bybit社區所有符合條件的成員均可享受以下福利：