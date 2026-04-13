Sirtex Medical 的 DOORwaY90 研究表明，SIR-Spheres® 達成 100% 局部腫瘤控制，為肝細胞癌的 釔-90 療法樹立新基準

DOORwaY90 研究達到預先設定的共同主要終點，最佳整體緩解率 (ORR) 為 99%。 麻省沃本2026年4月13日 /美通社/ -- Sirtex Medical（「Sirtex」）是一家領先的介入性腫瘤學和栓塞解決方案製造商，今天宣佈 DOORwaY90 研究的 12 個月里程碑結果。這是美國首項針對不可切除肝細胞癌（HCC）患者，採用分區劑量計算進行 釔-90 選擇性內放射療法（SIRT）的關鍵性、前瞻性、多中心臨床試驗。 DOORwaY90 研究達到預先設定的共同主要終點，經盲法獨立中心審查評估，完全緩解率 (CR) 為 90%，最佳整體緩解率 (ORR) 為 99%。 所有可評估的患者均對治療產生反應，局部腫瘤控制率達到 100%，為釔-90 療法紀錄中最高的反應結果之一。 療效持久，75% 的療效持續超過六個月，中位數持續時間為 295 天，進一步證實 SIR-Spheres 釔-90 樹脂微球在維持肝功能同時提供持續腫瘤療效方面具有潛力。

重要的是，超過 95% 的患者在 12 個月後仍維持穩定的肝功能，這充分證明個人劑量測定能夠在不損害肝功能儲備的情況下，同時實現積極腫瘤反應的能力。 這些結果以最新口頭報告形式在加拿大多倫多舉行的介入放射學會 (SIR) 年會上發表。 安德森癌症中心介入放射醫生及 DOORwaY90 研究共同首席研究員 Armeen Mahvash 博士說：「這 12 個月的結果表明，個人劑量測定能夠實現一致的療效。 本研究中觀察到的高完全緩解率、持久性和肝功能保護，使醫生對使用放射性栓塞術作為一種確定、針對肝臟的治療選擇更有信心。」

Sirtex Medical 行政總裁 Matt Schmidt 表示：「這些結果提高了醫生對釔-90 治療的預期效果標準。 DOORwaY90 的整體緩解率達到 99%，腫瘤控制率達到 100%，這表明使用 SIR-Spheres 進行個人劑量測定可以帶來挑戰傳統方法的療效，並擴大無法切除的肝細胞癌患者的肝臟導向治療的可能性。」 SIR-Spheres 釔-90 樹脂微球是美國唯一獲得 FDA 批准用於治療肝轉移性大腸癌 (mCRC) 和不可切除的肝細胞癌的放射性栓塞治療。 有關 SIR-Spheres 的更多資訊以及如何將個人劑量測定納入臨床實踐的指導，請聯絡 Sirtex：[email protected]。 關於 SIR-Spheres

SIR-Spheres® 釔-90 樹脂微球適用於對無大血管入侵、Child-Pugh A 級肝硬化、肝功能代償良好、身體狀況良好的不可切除肝細胞癌 (HCC) 患者進行局部腫瘤控制。 其亦適用於治療原發性大腸癌的無法切除轉移性肝腫瘤，並可採用 FUDR（氟尿苷）輔助肝內動脈化療 (IHAC) 進行治療。

注意：根據美國聯邦法律，本器材只能由醫生或根據醫生的指示出售。 常見副作用包括腹痛、噁心和便秘。 請瀏覽 www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events 查看副作用、警告和注意事項的完整清單。 關於 Sirtex

Sirtex Medical 是一家全球醫療護理公司，專注於推動微創癌症和栓塞治療。 Sirtex 在美國、澳洲、歐洲和亞洲設有辦事處，為全球醫生和患者提供創新的微創介入腫瘤學和栓塞解決方案。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sirtex.com。 APM-US-001-04-26 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/sirtex-medical--doorway90-sir-spheres--100---90--302739819.html SOURCE Sirtex Medical Inc.