平安數字銀行再度獲邀參與 世界互聯網大會亞太峰會並作分享

展示金融科技實力 探索科技促進銀行風控及合規發展 體現「安心在．未來在」品牌價值

香港 - 2026年4月14日 - 2026年世界互聯網大會亞太峰會於再度香港隆重舉行，平安數字銀行（國際）有限公司（「平安數字銀行」、「PingAnDB」）連續兩年獲邀參與盛會，今年更以全新品牌形象亮相活動，與國際業界翹楚及專家學者交流，分享在人工智能（AI）、數據科技領域的最佳實踐，致力推動本地及區域智慧金融的高質量發展。



創科界年度旗艦盛事世界互聯網大會亞太峰會於昨日（13日）隆重揭幕。峰會主題為「數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」，雲集全球各地的政商領袖、國際組織代表及專家學者，深入探討數智創新等多個前沿議題，拓展新機遇及共建智能未來。



平安數字銀行作為香港的數字銀行之一，致力推動金融科技創新，積極將人工智能、數據分析等技術深度融入日常銀行運作，優化業務流程和提升效率，並賦能數據流通及智能風控，為個人和中小戶客戶帶來好用的數字銀行服務。憑藉豐富的技術創新應用經驗，平安數字銀行再度獲邀於活動次日（14日）分論壇「數字金融論壇」中，向一眾參會嘉賓分享銀行AI應用及跨界別數據流轉所帶來的突破和見解，亦探討銀行如何透過科技加強風險控制和合規監管，進一步展現香港金融科技在國際舞台的領導地位。



平安數字銀行行政總裁姚文松先生於分論壇表示：「依託平安集團的科技實力，平安數字銀行致力深化科技創新，除持續探索數據應用以改變中小企融資生態環境，本行更積極深化AI的應用場景，全方位提高營運效率。我們相信人工智能的應用可以更深更廣，令節省下來的營運成本和時間回饋予客戶，團隊可更集中資源去優化整個體驗過程之餘，讓個人和中小企客戶可以安心地使用本行服務達至財富累積的目標，實現『安心在．未來在』這個品牌價值。」



姚文松續指，針對跨境和貿易企業旺盛需要，平安數字銀行一直透過科技和數據帶來改變，從認識客戶(KYC)開始，數據令團隊可多維度去了解中小企客戶的生意狀況，更快、更準地進行客戶盡職調查，從而簡化審批流程。我們亦透過數據提升風險管理效率，協助反洗錢的監察，並降低壞賬可能。平安數字銀行亦致力與香港特區政府和業界合作，協助構建貫通大灣區及國際市場的數據基建和金融服務平台，支持企業走向更廣闊的區域及國際市場。



平安數字銀行將AI融入於不同的部門和場景之中，以AI提升系統對深偽技術的識別能力，偵察疑似偽造或合成面孔，協助團隊監控及防範潛在詐騙活動。於反詐騙和金融犯罪合規方面，我們將進一步應用AI於偵察和分析異常交易模式，從而提升銀行在風險管理和欺詐防範方面的能力。另外，於貸款全流程、產品開發及技術建設，甚至市場推廣等多方面，平安數字銀行亦活用AI協助團隊去作資料搜集、編碼及設計等，令營運更有效率。



展望未來，平安數字銀行將繼續引領數字銀行及數據基建發展，深化AI科技在日常業務及產品創新層面的應用，支持金融業可持續升級，推動更多中小企及個人用戶受惠於智慧金融之中。





