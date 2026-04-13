本文系 Noah Medical 系列深度報告的鋪墊性研究，旨在幫助投資者建立醫療機器人行業的核心價值判斷框架 香港2026年4月13日 /美通社/ -- Noah Medical 發布了其醫療機械人系列深度研究的首篇文章，重點闡述了行業正向早期診斷邁進的重大轉型，並公布了其 Galaxy 機械人支氣管鏡系統的新臨床數據——該系統目前已在全球範圍內完成了超過 10,000 例手術。 在醫療機器人賽道持續升溫的當下，市場的討論往往聚焦於技術參數與商業化進展。然而，從長期投資視角來看，這些維度並不足以解釋企業之間的價值分化。真正決定一家醫療機器人公司長期價值的，是其所解決的臨床問題的層級——而非技術本身。

全球醫療機器人市場規模預計從2023年約700至800億美元，增長至2030年前後的2000億美元以上，年複合增速超過15%。更值得關注的是結構性變化：行業的核心增量正加速從「手術執行端」轉移至「診療入口端」，即更早發現疾病、更準確完成早期診斷與介入。圍繞設備性能的競爭，正在讓位於圍繞「解決臨床問題本身」的競爭。 一、三層價值邏輯：問題層級決定長期空間 拆解醫療創新的本質，臨床問題可分為三個遞進層級： 第一層：能不能做——原本難以實現或穩定性不足的醫療行為，對應臨床能力的突破；

第二層：做得快不快——對應效率提升； 第三層：做得便不便宜——對應成本優化。 當前大多數醫療機器人公司的創新仍集中於後兩個層級，本質是對既有醫療能力的延伸。真正稀缺且具備長期壁壘的方向，是切入第一層——通過技術手段，使原本難以完成的醫療行為能夠被安全、準確地實現，從而創造突破性的臨床價值。 這一邏輯已被行業反覆驗證。達芬奇手術系統全球裝機量超過8000台、年手術量超過200萬例，其長期高毛利率與穩定增長，核心源於其在複雜微創手術中無可替代的「能力替代性」。TAVR、電生理消融等技術同理——均是通過建立新的臨床能力開闢新的市場空間。解決「能不能做」的公司，通常具備更高的技術門檻、更強的定價能力、更長的產品生命週期，以及更顯著的估值溢價。

二、被忽視的臨床能力缺口：從「發現」到「確診」 這一框架，在肺癌診療領域尤為清晰。肺癌是全球發病率與死亡率最高的惡性腫瘤之一，每年新增病例超過220萬，死亡人數接近180萬，佔全部癌症死亡的18%以上。 近年來，低劑量CT篩查（LDCT）的普及顯著提升了「發現問題」的能力——高風險人群中肺結節檢出率可達20%至30%。然而，確診能力並未同步提升，反而成為新的系統性瓶頸。 在肺外周結節場景中，超過65%的肺結節位於肺外周區域，傳統支氣管鏡觸達深部病灶的成功率存在明顯局限。同時，術前CT影像與患者實際呼吸狀態之間的動態差異，導致定位誤差在臨床實踐中普遍存在。

這不是效率問題，而是能力尚未建立的問題。如何在複雜肺部結構中實現穩定觸達、如何在動態環境中完成精準定位——這些核心能力直接決定診斷準確性與安全性，構成典型的「能力缺口型機會」。對投資者而言，這類機會具有明顯特徵：需求確定、痛點清晰、技術門檻高，一旦突破，往往形成持久壁壘與更長的增長週期。 三、Noah Medical：切入能力缺口的戰略選擇 在行業從「效率優化」向「能力創造」遷移的過程中，Noah Medical選擇從上述能力缺口切入，聚焦於肺癌早診過程中確診環節的核心問題，通過技術手段提升病灶觸達與定位能力，補齊診斷鏈條的關鍵一環。

這一路徑的技術基礎，在於影像實時定位、AI與機器人控制系統的深度融合。Galaxy系統能夠在手術過程中動態修正影像與人體之間的偏差，實現複雜環境下更高精度的病灶定位——這正是當前肺外周結節診斷中最關鍵的技術難點。 核心臨床數據 Galaxy系統自2023年獲FDA批准以來，已累計完成超過10,000例臨床手術，裝機量超過50台；機器人導航支氣管鏡診斷率可達90%至93%以上，病灶定位成功率約96%，併發症發生率低，安全性表現良好。在同類肺部機器人支氣管鏡領域，市場份額約5%，仍處於高速增長階段。

從市場空間來看，全球自然腔道手術機器人市場規模預計超過800億美元，其中肺癌活檢細分市場約60億美元。中國手術機器人市場預計未來數年保持30%至36%的複合增長率，而部分早期創新細分賽道增速更高。更關鍵的是，無創化技術路徑正在持續擴大潛在診療人群——原本因創傷風險或診療難度被排除在外的患者，正逐步進入可診斷與可治療範圍。 Noah Medical所選擇路徑的核心價值，在於兼具「確定性需求」與「擴展性空間」：一方面，肺癌診療對應龐大且持續增長的剛性臨床需求；另一方面，基於自然腔道路徑所建立的精準觸達與定位能力，具備向其他科室複製拓展的平台潛力。Noah Medical所處的，並非單點產品賽道，而是一條有望逐步延伸的能力路徑。

結語 醫療機器人行業的投資邏輯，本質是一場「問題層級」的判斷。在同樣的技術熱度與市場敘事之下，那些選擇切入尚未被有效解決的臨床問題、並通過技術創造新增醫療能力的企業，往往才是真正具備長期結構性價值的投資標的。Noah Medical正是在這一框架下值得持續關注的代表性公司。後續系列文章，將進一步拆解其技術路徑、臨床數據與商業化進展。 — 本文為 Noah Medical 系列深度研究第一篇 — View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302740387.html SOURCE Noah Medical