Cango旗下HPC與AI Inference子公司EcoHash 正式啟動商業營運

達拉斯2026年4月13日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc. (NYSE: CANG) （「Cango」或「公司」），今日宣佈其子公司EcoHash Technology LLC（「EcoHash」或「子公司」）的官方網站正式啟用。平台網址為 www.ecohash.com，作為EcoHash高效能運算（HPC）與AI推論業務的主要介面。此平台旨在簡化與兩大核心群體的策略對接：一是追求低延遲、貼近資料源頭運算的 AI 開發者；二是希望透過模組化方式，實現基礎設施多元化的高耗能運算業者。

根據高盛研究（Goldman Sachs Research）預測，到 2030 年，美國資料中心的電力需求將可能達到 700 TWh，主要來自 AI 推論的工作負載。然而，市場上可提供的最大電力供應僅略高於 300 TWh，這凸顯了急遽增長的運算需求與基礎設施部署延誤之間約400 TWh的結構性差距。EcoHash透過利用Cango的全球能源佈局，部署標準化、即插即用的運算模組，並搭配其專有的EcoLink協調平台來應對以上挑戰。這個整合系統能統一調度地理上分散的運算能力，透過智能故障轉移，提供企業級的服務穩定度，因而提供可彈性擴展、低延遲的運算能力，且按需隨時啟動的運算服務。