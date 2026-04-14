置地公司與金門建築 首度將 CarbonCure 低碳混凝土引入香港

置地公司與金門建築於 Tomorrow's CENTRAL 項目採用 CarbonCure 二氧化碳礦化技術，首度將此項技術應用於香港

透過在混凝土拌製過程中注入回收的二氧化碳，該項措施可減少水泥用量達7%

此項措施有助置地公司實現於 2030 年範圍三溫室氣體排放碳濃度減少 22% 的目標，並進一步鞏固 Tomorrow's CENTRAL 作為可持續發展城市的先鋒

屋宇署批准 CarbonCure 技術應用於 Tomorrow's CENTRAL，為業界更廣泛採用相關技術奠定基礎

（由左至右）金門建築集團持續發展經理謝志軒先生、金門建築集團助理技術經理朱家欣女士、置地公司高級可持續發展經理林藹筠女士及置地公司工程助理總經理吳美玲女士

香港 - 2026年4月14日 - 置地公司與金門建築攜手合作，將 CarbonCure 技術引入香港。透過此策略性合作，雙方於 Tomorrow's CENTRAL 項目採用專利二氧化碳礦化技術，象徵該項技術首次應用於香港。是次合作為本港低碳建築材料應用開創先河，帶領建造業加速邁向更低碳的建築模式。隱含碳排放佔置地公司 2025 年碳排放總量的 70%；業界研究顯示，典型新建商業建築逾 80% 的隱含碳排放來自混凝土、磚塊及鋼材，凸顯從源頭減少建築材料碳排放的迫切性。水泥生產約佔全球二氧化碳排放量的 7%，較民航活動高逾三倍，因此成為減碳工作的關鍵範疇。CarbonCure 技術可在不影響混凝土質量或表現的前提下，減少 4% 至 7% 的水泥用量並提供一項有效的解決方案。這項創新技術於新拌混凝土攪拌期間注入回收二氧化碳，令其產生化學反應從而礦化，將碳永久封存於混凝土之中。採用含約 40% 粒化高爐礦渣粉（GGBS）的低碳混凝土配方相比採用傳統非環保混凝土，可實現34%的碳排放減幅。此項創新措施有助置地公司於 2030 年實現將範圍三溫室氣體排放碳濃度減少 22% 的目標。在 Tomorrow's CENTRAL 過程中引入此項技術，與項目的可持續發展目標一致，包括計劃於施工期間全面採用 100% 低碳混凝土、100% 綠色鋼筋及 100% 可持續木材，並將建築廢物分流率提升至 75%。Tomorrow's CENTRAL 是置地公司一項為期三年的重大計劃，目的為擴展並提升旗下置地廣塲零售物業組合。該項目於 2024 年 6 月公布，規模龐大，涵蓋大面積的外牆升級工程、重新配置零售空間、遷移寫字樓升降機大堂，以及增設新緊急出口樓梯。自項目啟動以來，可持續發展已成為其核心原則。置地公司與金門建築於2025 年 11 月啟用CarbonCure 低碳混凝土技術，為香港首次的技術應用。此前，置地公司與金門建築完成了為期 18 個月的嚴謹測試與準備工作，並於2025 年 9 月正式獲屋宇署批准使用。置地公司集團行政總裁司米高（Michael T. Smith）表示：「可持續發展是置地公司業務的核心價值。在 Tomorrow's CENTRAL 項目使用低碳混凝土，有助我們實現2030 年可持續發展框架的目標。作為香港首家於高端商業地產項目應用此技術的發展商，我們持續展現對創新的堅定承諾，並積極鼓勵業界更廣泛採用創新技術。」金門建築集團持續發展經理謝志軒表示：「我們非常高興與置地公司合作，於香港首次應用 CarbonCure 混凝土。置地公司對可持續發展的堅定承諾，以及對創新方案持開放態度，對促成此項里程碑發揮了關鍵作用。低碳混凝土技術透過將碳礦化並永久封存於建築材料之中，並減少水泥用量，為推動降低隱含碳排放邁出別具意義的一步。隨着是次項目成功落實，我們期待將類似的創新技術推廣至整個業界，並與更多客戶攜手合作，推動香港低碳建造發展。」