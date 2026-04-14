置地公司與金門建築 首度將 CarbonCure 低碳混凝土引入香港

- 置地公司與金門建築於 Tomorrow's CENTRAL 項目採用 CarbonCure 二氧化碳礦化技術，首度將此項技術應用於香港
- 透過在混凝土拌製過程中注入回收的二氧化碳，該項措施可減少水泥用量達7%
- 此項措施有助置地公司實現於 2030 年範圍三溫室氣體排放碳濃度減少 22% 的目標，並進一步鞏固 Tomorrow's CENTRAL 作為可持續發展城市的先鋒
- 屋宇署批准 CarbonCure 技術應用於 Tomorrow's CENTRAL，為業界更廣泛採用相關技術奠定基礎
降低水泥相關碳排放同時展現卓越表現
隱含碳排放佔置地公司 2025 年碳排放總量的 70%；業界研究顯示，典型新建商業建築逾 80% 的隱含碳排放來自混凝土、磚塊及鋼材，凸顯從源頭減少建築材料碳排放的迫切性。水泥生產約佔全球二氧化碳排放量的 7%，較民航活動高逾三倍，因此成為減碳工作的關鍵範疇。
CarbonCure 技術可在不影響混凝土質量或表現的前提下，減少 4% 至 7% 的水泥用量並提供一項有效的解決方案。這項創新技術於新拌混凝土攪拌期間注入回收二氧化碳，令其產生化學反應從而礦化，將碳永久封存於混凝土之中。採用含約 40% 粒化高爐礦渣粉（GGBS）的低碳混凝土配方相比採用傳統非環保混凝土，可實現34%的碳排放減幅。
此項創新措施有助置地公司於 2030 年實現將範圍三溫室氣體排放碳濃度減少 22% 的目標。在 Tomorrow's CENTRAL 過程中引入此項技術，與項目的可持續發展目標一致，包括計劃於施工期間全面採用 100% 低碳混凝土、100% 綠色鋼筋及 100% 可持續木材，並將建築廢物分流率提升至 75%。
Tomorrow's CENTRAL：以可持續發展為核心的項目
Tomorrow's CENTRAL 是置地公司一項為期三年的重大計劃，目的為擴展並提升旗下置地廣塲零售物業組合。該項目於 2024 年 6 月公布，規模龐大，涵蓋大面積的外牆升級工程、重新配置零售空間、遷移寫字樓升降機大堂，以及增設新緊急出口樓梯。自項目啟動以來，可持續發展已成為其核心原則。
置地公司與金門建築於2025 年 11 月啟用CarbonCure 低碳混凝土技術，為香港首次的技術應用。此前，置地公司與金門建築完成了為期 18 個月的嚴謹測試與準備工作，並於2025 年 9 月正式獲屋宇署批准使用。
置地公司集團行政總裁司米高（Michael T. Smith）表示：「可持續發展是置地公司業務的核心價值。在 Tomorrow's CENTRAL 項目使用低碳混凝土，有助我們實現2030 年可持續發展框架的目標。作為香港首家於高端商業地產項目應用此技術的發展商，我們持續展現對創新的堅定承諾，並積極鼓勵業界更廣泛採用創新技術。」
金門建築集團持續發展經理謝志軒表示：「我們非常高興與置地公司合作，於香港首次應用 CarbonCure 混凝土。置地公司對可持續發展的堅定承諾，以及對創新方案持開放態度，對促成此項里程碑發揮了關鍵作用。低碳混凝土技術透過將碳礦化並永久封存於建築材料之中，並減少水泥用量，為推動降低隱含碳排放邁出別具意義的一步。隨着是次項目成功落實，我們期待將類似的創新技術推廣至整個業界，並與更多客戶攜手合作，推動香港低碳建造發展。」
置地公司
置地公司為大型上市的物業發展、投資及管理集團，專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。置地公司管理超過500億美元資產，旗下高端及超高端綜合地產組合包括營運中可出租面積逾 197萬平方米，以及發展中可出租面積約 143萬平方米的物業組合，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。旗下物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。置地公司於1889年成立，秉持長遠發展視野，與資本夥伴共同投入重大投資，並聚焦於能為租戶、顧客及投資者創造最大價值的資產組合。置地控股有限公司在倫敦證券交易所擁有第一上市地位，同時亦在新加坡及百慕達作第二上市。置地公司乃怡和集團成員之一。