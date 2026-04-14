《450MHz電力無線通信專網技術白皮書》：電力無線專網--電力行業關鍵通信的未來

裡約熱內盧2026年4月14日 /美通社/ -- 基礎設施數字化和新能源規模並網，這兩大趨勢正在推動巴西電力行業的數字化轉型。在這一新格局下，關鍵通信不再只是配角，而是演變為構建智能、安全、韌性電網的基石。也正因如此，無線專網成為支撐現代電力企業實現自動化、實時監測和可靠運營的核心技術。

綠色能源轉型不僅關乎環境目標，更是實現能源安全與結構優化的必然要求。而這一變革的核心，正是電力通信網絡。作為電網的「神經系統」，通信網絡負責傳輸關鍵數據、在毫秒間下達指令，確保新型電力系統的穩定運行。通信基礎設施的質量，直接決定未來電網運營的成敗。