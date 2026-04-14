《450MHz電力無線通信專網技術白皮書》：電力無線專網--電力行業關鍵通信的未來

裡約熱內盧2026年4月14日 /美通社/ -- 基礎設施數字化和新能源規模並網，這兩大趨勢正在推動巴西電力行業的數字化轉型。在這一新格局下，關鍵通信不再只是配角，而是演變為構建智能、安全、韌性電網的基石。也正因如此，無線專網成為支撐現代電力企業實現自動化、實時監測和可靠運營的核心技術。
綠色能源轉型不僅關乎環境目標，更是實現能源安全與結構優化的必然要求。而這一變革的核心，正是電力通信網絡。作為電網的「神經系統」，通信網絡負責傳輸關鍵數據、在毫秒間下達指令，確保新型電力系統的穩定運行。通信基礎設施的質量，直接決定未來電網運營的成敗。
電力通信網絡相關的挑戰，主要集中在配電網的「最後一公里」。作為電網連接終端用戶的最終環節，配電網節點分布廣、運維條件差，需要支撐大量物聯網設備和自動化系統的接入，對可靠通信的需求最為迫切。傳統技術已經很難滿足當前對低延遲、高安全和可擴展性的要求。
突破這一歷史性瓶頸的關鍵在於無線專網（如LTE和5G專網）。無線專網保證關鍵業務的安全性、運營可靠性、部署靈活性和成本優勢，能夠有效滿足配電網的通信需求，支撐遠程保護、智能抄表、現場控制和預測監測等應用場景。
為深入探討這一議題，並呈現這場「靜默革命」的技術與監管路線圖，華為與450MHz聯盟於2026年3月17日在巴西裡約熱內盧舉行的UTCAL峰會上聯合發布了《450MHz電力無線通信專網技術白皮書》。這份專題報告詳細闡述了無線專網如何突破傳統技術的局限，為巴西未來的能源發展提供所需的韌性與智能化能力。
白皮書下載地址：
https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf
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SOURCE Huawei