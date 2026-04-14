Newmark 委任 Roy Ng 為香港研究部主管

香港2026年4月14日 /美通社/ -- Newmark 宣佈委任 Roy Ng (MRICS，英國皇家特許測量師學會會員) 為香港研究部主管，進一步強化公司在地區內的研究實力。 Roy 履新後，將帶領團隊進行跨辦事處、工業、零售及資本市場的市場研究、趨勢預測及思維領導，於租戶及投資動向持續變化之時，以數據主導的洞察分析為客戶提供支援。 他將與 Newmark 的地區及全球研究團隊密切合作，拓展研究範疇、加強嚴謹分析，並使本地市場資訊與全球趨勢保持一致。 香港區副主席 Rhodri James 表示：「香港是全球其中一個最複雜多變且最具活力的房地產市場。 當資本流向、租戶策略與政策動向持續變化之際，研究必須建基於本地、嚴謹縝密，方能開啟機遇之門。 在 Roy 帶領之下，讓我們更能協助客戶以清晰方向、堅定信心及長遠目光，應對不斷轉變的市場局面。」

全球研究部常務董事總經理 David Bitner 補充道：「我們在全球主要市場的研究實力日益提升，正為客戶帶來幾何級數增長的全新機遇，將地區視角與環球情報連成一線，令決策更睿智、成果更卓越，對全球房地產亦有更全面的理解。 Roy 具備深厚的地區知識、專業的研究技術及實際的顧問經驗，這樣的人才彌足珍貴。 他讓我們更能及時提供由數據驅動的洞察分析，協助客戶信心十足地順利渡過複雜環境。」 Roy 於房地產研究、租務及策略諮詢領域具備逾十載豐富經驗，其閱歷遍及商業租賃、資本市場分析及地區研究領袖職能。 他曾於多間頂尖的房地產公司出任高層職位，為香港及大珠三角地區的投資者、發展商及租戶提供市場前景、預測及顧問洞察分析。

Roy 說道：「Newmark 的研究基建於清晰透徹、嚴謹縝密，並切合客戶所需。 我很高興能夠深化我們在香港的洞察分析，同時將本地情報與影響租戶及投資決策的全球力量聯繫起來。」 關於 Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) 連同其附屬公司（「Newmark」）為全球商業房地產的翹楚，全面貫通物業生命週期的每個環節。 Newmark 提供全方位服務及產品，滿足每位客戶的獨特需要，客戶包括業主、租戶、投資者、創辦人、初創企業以至藍籌公司。 Newmark 融匯其平台的全球覆蓋能力，與成熟及新興房地產市場的市場智慧，為行業綜合各方的客戶呈獻非凡服務。 在截至 2025 年 12 月 31 日為止的十二個月內，Newmark 共錄得近 33 億美元收入。 截至 2025 年 12 月 31 日為止，Newmark 及其業務夥伴在四大洲合共設有約 175 個辦事處，專業團隊人數超過 9,300 人。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 nmrk.com 或關注 @newmark。

Newmark 前瞻性陳述討論

本文件內關於 Newmark 而並非歷史事實的陳述，均為涉及風險及不確定因素的「前瞻性陳述」，實際結果可能與該等前瞻性陳述所載內容出現差異。 此等陳述包括有關公司業務、業績、財務狀況、流動資金及前景的內容，可能構成前瞻性陳述，並存在實際影響可能與目前預期出現偏差（可能屬重大差異）的風險。 除非法律有所規定，否則 Newmark 概無義務更新任何前瞻性陳述。 有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載內容不同的額外風險及不確定因素的討論，請參閱 Newmark 向美國證券交易委員會提交的文件，當中包括但不限於該等文件中載列的風險因素及前瞻性資訊特別說明，以及其後以 10-K 表格、10-Q 表格或 8-K 表格提交的報告中對該等風險因素及前瞻性資訊特別說明的任何更新。

SOURCE Newmark Group, Inc.