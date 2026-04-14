主賓國為加拿大，全球超3400個品牌參展----第六屆中國國際消費品博覽會在海南啟幕

本屆消博會展覽總面積達14.3萬平方米，較上屆增加1.3萬平方米。主賓國加拿大組織了近40家企業參展，規模為歷屆之最。瑞士、捷克等12個國家組織官方團參展，俄羅斯、保加利亞等國首次設立國家館。約6.5萬名專業採購商到會洽談，系列新品首發與供需對接活動密集舉行。

海口2026年4月14日 /美通社/ -- 4月13日，第六屆中國國際消費品博覽會在海南海口開幕。作為「十五五 」開局之年重大展會「首展 」及海南自貿港全島封關運作後「首秀 」，本屆消博會國際展品占比提升至65%，吸引60多個國家和地區超3400個品牌參展，集中展現海南面向全球的開放姿態與合作機遇。

依托海南自貿港封關運作後的「零關稅 」及貿易便利化政策，境外展品實現了快速通關、即展即銷。展館內專門設立免稅品消費專區，參會人員可現場提貨。海口國家高新區組織43家企業攜超300件展品亮相，展示大健康、先進製造等領域成果，並借助展會推動投資合作。

展會上，人工智能眼鏡、分體式飛行汽車、全球首發養身椅等超200件新品亮相。華為、雅詩蘭黛、天絲集團等「老朋友 」繼續參會，眾多「新朋友 」也首次赴約，反映出全球企業對中國市場及海南開放前景的信心。