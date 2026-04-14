XEV 顛覆傳統經銷模式：全新「硬體＋服務」生態系，將車價與電力成本分離，大幅降低歐洲電動車入門門檻

義大利都靈 - 2026年4月14日 - 傳統汽車商業模式已經過時。該模式僵化、資本負擔沉重，且高度依賴龐大的經銷庫存，最終推高消費者購車成本。如今，XEV 透過推出其 Customer-to-Manufacturer（C2M）生態系，正面挑戰這套舊有架構。藉由啟動全球首個微型電動車大規模客製化專案，包括旗艦車型 XEV YOYO，該公司讓歐洲駕駛人能夠直接訂購個人化車輛。此模式不僅免除了庫存負擔，亦導入「Battery-as-a-Service」模式，移除電動車普及的兩大障礙：高昂的前期購置成本與殘值風險。



XEV

將電池成本自車價中拆分



長期以來，電池一直是電動車中成本最高的單一零組件，同時也是最容易折舊的部分。XEV 的創新商業模式透過將車輛（硬體）與電池（服務）分離，從根本上改變了這項成本結構。



消費者購買車輛本體，能源容量則以租賃方式取得。此策略可大幅降低初始購車價格，讓高品質都會移動方案得以觸及更廣泛的族群，從首次購車的年輕專業人士，到需要嚴格控管成本的車隊營運商皆適用。



XEV 管理團隊表示：「我們不只是製造汽車，更是在重新定義車輛擁有方式。我們的目標，是讓汽車生產像智慧型手機製造一樣靈活，讓使用者能依照城市生活需求，取得真正合適的產品，同時不必承擔傳統購車模式帶來的沉重財務負擔。」



3 分鐘恢復滿電：解決充電痛點



對歐洲電動車市場而言，里程焦慮仍是關鍵挑戰，尤其對缺乏私人家用充電設施的駕駛人更是如此。XEV 以其專有換電網路回應此一問題。



XEV YOYO 及即將推出的 XEV XPRESSION，均採用模組化電池系統設計。駕駛人無須在充電站等待數小時，只需駛入專用站點，即可在約 3 分鐘內完成全自動換電。



這項「換電」技術不僅節省時間，也能提升商業用戶的營運效率，並使車輛不受電池老化問題影響。由於駕駛人並不持有電池資產，因此無須擔心電芯壽命影響車輛轉售價值，進而為車主帶來「零使用焦慮」的體驗。



數據驅動客製化：終結「一體適用」時代



XEV 旗下車款專為歐洲城市狹窄街道與高密度壅塞環境打造。YOYO 車身尺碼約 2.5 公尺，能輕鬆穿梭於歷史城區。然而，車身小巧並不代表選擇受限。



不同於傳統車廠主推現貨庫存，XEV 採用數據驅動的 C2M 模式。使用者可透過線上平台設定車輛配置，自行選擇車身顏色、內裝材質、輪圈設計及特定功能。這些使用者需求將直接啟動彈性化生產流程，打造符合個人偏好的客製化車款。XEV 亦運用大量客製化選項所產生的數據，持續優化未來產品設計，並更精準預測市場趨勢。



商業應用：驅動最後一哩經濟



XEV 平台的靈活性不僅適用於個人通勤，也可延伸至快速成長的最後一哩經濟領域。該平台可支援最後一哩配送車輛與共享移動車隊。



XEV 可為物流企業提供專用封閉式載貨配置，車輛亦可依小型商業用途進行客製，例如行動咖啡車或零售販售車。對小型企業主而言，這類車輛可作為可依產業需求調整的行動資產，實質降低創業門檻。



XEV 已與多家歐洲大型物流企業展開試點計畫，驗證此模式在高頻率都會通勤與商業配送場景中的可行性。對汽車共享服務而言，YOYO 的高使用率適應性與低維護需求，使其成為按時計費租賃車隊的理想資產。其模組化設計亦有助於實現更環保的產品生命週期，可輕鬆進行維修與零件升級，延長產品使用壽命，並降低廢棄物產生，相較於傳統車輛在單一主要系統故障後即可能報廢的情況，更具永續效益。



面向新時代的策略性供應鏈



XEV 能夠實現如此高的靈活度，關鍵在於其策略性製造模式。公司採取輕資本策略，深度協作於成熟的亞洲汽車供應鏈體系，在避免傳統製造體系臃腫化的同時，兼顧嚴謹的品質控管與成本效率。



同時，XEV 亦致力於歐洲在地化布局。目前公司正於歐洲各地建立組裝據點與換電網路，以更有效服務當地市場需求。這種雙軌策略使 XEV 得以結合全球製造能量與在地市場回應能力，確保技術具全球規模，服務與基礎設施則真正落地在地。



上市資訊



XEV YOYO 已於包括義大利與德國在內的部分歐洲市場開始銷售與交付。公司亦持續擴展基礎設施，以支援日益成長、追求更智慧且更潔淨城市移動方式的使用者網路。



如需瞭解 YOYO 與換電網路的更多資訊，請造訪 https://www.xev-global.com/yoyo；如欲查看即將推出的XPRESSION 車型，請參閱 https://www.xev-global.com/xpression。

