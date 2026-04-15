IBM 宣布與 Arm 達成策略合作 共同打造企業運算未來

是次合作致力推動新技術發展，在擴闊多種基建選擇的同時，保障關鍵任務環境。 香港2026年4月15日 /美通社/ -- 近日，IBM（紐交所代碼：IBM）近日宣布與 Arm 公司達成策略合作，共同研發全新「雙架構硬件」，協助企業更靈活、更可靠及更安全地運行未來人工智能（AI）及數據密集型工作負載。 憑藉在系統設計領域（由晶片、軟件至安全層面）的領導地位，IBM 已協助眾多企業實現關鍵任務工作負載所需的規模與可靠性，並成功應用新興技術。隨着人工智能深入核心業務營運，IBM 持續投資 Telum II 處理器及 Spyre 晶片上加速器等硬件平台，目標讓 AI 由實驗階段走向企業日常應用。

透過是次合作，IBM 與 Arm 期望延續此創新傳統：結合 IBM 在企業級系統的可靠性、安全性及擴展性等優勢，與 Arm 在能效架構、工作負載賦能及軟件生態等強項，共同建構面向未來、靈活且具擴展性的運算平台。 Arm 執行副總裁兼雲端 AI 業務部總經理 Mohamed Awad 表示：「隨着企業大規模部署 AI 並推動基建現代化，Arm 軟件生態系統的覆蓋範圍正讓有關工作負載可在更多元環境中運行。我們與 IBM 的合作正是建基於此發展，將 Arm 生態延伸至關鍵任務型企業環境，讓企業在部署及擴展工作負載時享有更大靈活性。」

IBM 大型主機及 LinuxONE 首席產品官 Tina Tarquinio 表示：「是次合作達成，是 IBM 在硬件與系統創新領域領導地位的自然延伸。它延續了 IBM 的產品開發模式 —— 在市場轉捩點來臨前預見企業需求，預先研發對應能力，協助客戶為新工作負載及業務模式做好準備。我們的目標是：維持客戶所需的可靠性與安全性，同時擴闊軟件選擇並提升系統效能。」 Moor Insights & Strategy 創辦人、行政總裁兼首席分析師 Patrick Moorhead 表示：「企業的 IT 基建正邁入新階段，靈活性、工作負載可移植性及生態覆蓋範圍，已變得與效能表現、可靠性同樣重要。隨着 AI 及數據密集型應用重塑需求，企業需要持續演進、無需作出艱難取捨的平台。IBM 與 Arm 是次合作顯示，雙方正朝此未來邁出實質步伐，為企業部署及擴展現代工作負載帶來新思路。實現此願景仍需時日，但兩家公司在長期平台創新及生態擴展方面的投入力度，已超越現階段行業水平。」

面向未來的核心合作 是次合作聚焦三大核心範疇。首先，雙方正探討如何擴展虛擬化技術（virtualization），支援基於 Arm® 的軟件環境於 IBM 企業運算平台上運行。有關工作旨在擴大軟件兼容性，進一步簡化開發人員及企業將 Arm 應用引入關鍵任務環境的流程。 其次，企業基建必須支援高可用性營運，同時滿足安全及本地數據自主的要求。IBM 與 Arm 正研發新方案，以應付現代工作負載（包括 AI 及數據密集型應用）的效能與效率需求。當中包括讓企業系統識別並執行 Arm 應用，確保基於 Arm 的環境符合企業所需的可靠性、安全性及營運標準。

最後，合作着眼長遠生態拓展。透過在平台之間建構共享技術層，IBM 與 Arm 期望觸及更廣泛的軟件生態，為應用部署與管理提供更大靈活性。有關探索有望為企業帶來更多選擇，讓企業在繼續運用現有投資的同時，採用新應用及架構。 IBM 院士、IBM 系統開發首席技術官 Christian Jacobi表示：「數十年來，IBM 在建構企業 IT 基建方面一直擔當關鍵角色，持續為客戶最繁重、最敏感的工作負載提供穩健全面的支援。是次合作將推動未來數代 IBM Z 及 LinuxONE 系統的創新發展，進一步鞏固我們在端對端系統設計上的核心優勢。」

有關 IBM 未來發展方向及意向的聲明或會隨時更改或撤回，僅代表其目標與願景。 關於IBM IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/

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