從亞太，到全球 ----金山辦公攜手華為雲走向世界舞台中央

新加坡2026年4月15日 /美通社/ -- 走向海外、佈局全球，早已成為中國科技企業追求高質量發展的必然選擇，越來越多中國企業不再局限於國內市場，而是主動參與全球競爭。作為國產辦公軟件的領軍者，金山辦公攜 WPS Office 揚帆海外，深耕亞太市場並走向全球。華為雲從技術底座、全球運營到本地化落地等多維賦能，共同將中國智慧辦公方案推向世界舞台中央，樹立中企協同出海的標桿範例。

全球一張網，築牢亞太穩定運營的數字底座

2007 年，金山辦公正式進軍日本市場，邁出國際化戰略第一步。至今，金山辦公產品已覆蓋全球220多個國家和地區，助力海外2億用戶高效辦公，亞太區域一直是其海外佈局的核心市場。隨著月活設備的激增，高並發訪問、跨區域協同、海量文件存儲與數據安全，成為出海運營與客戶體驗的核心難題。在亞太，金山辦公選擇華為雲，共同築牢其在亞太區域穩定運營的數字底座：