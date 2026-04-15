鏈接亞洲，智付全球：鯤 KUN 攜「1-1-4-6」智能化戰略亮相 Money20/20 Asia

這不僅是一次品牌形象的更迭，更是 鯤 KUN 站在 2026 年商業範式轉型的關鍵節點，圍繞「商業效率重構」展開的底層邏輯演進。在數字經濟與實體經濟深度融合的當下，鯤 KUN 憑借行業 Know-How 與 AI-Powered 的全棧產品能力，致力於為全球化企業交付確定性的交易安全和效率保障。

曼谷2026年4月15日 /美通社/ -- 全球金融科技年度盛會 Money20/20 Asia 在曼谷詩麗吉王後國家會議中心（QSNCC）舉行。借此行業峰會契機，鯤 KUN 正式迎來里程碑式的全方位升級，確立全新的全球發展定位： 可信的行業數字支付專家 。

以智能化底座，釋放全球資產流轉效能 鯤 KUN 現已構建起全新的「1-1-4-6」戰略藍圖，由 1 個入口 (Space)、1 個網絡 (Nexus)、4 輪驅動 (Product) 與 6 個場景 (Scenario) 共同錨定。

現場亮相：從「基礎設施」轉向「應用驅動」的智能引擎

在峰會主展區（QSNCC • 1013 號展位），鯤 KUN 以全新品牌形象亮相，現場展示如何將復雜的跨境結算邏輯轉化為直觀、受控的智能交互。除產品展示外，鯤 KUN 創始人兼 CEO，Dr. Louis Liu 於 4 月 22 日受邀出席官方圓桌對話，以《Bridging TradFi and DeFi for Inclusive Cross-Border Finance》為主題，與全球行業領袖共探基建融合下的普惠金融實踐。

同日 19:00，鯤 KUN 舉辦品牌升級戰略私享酒會，正式官宣品牌升級暨 AI 智能化戰略。通過展示助力實體經濟全球化增長的「鯤式演化藍圖」，鯤 KUN 再次明確了其作為賦能全球化發展動力引擎的決心。