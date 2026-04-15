美的與吉寶攜手推出AI智能模組化製冷解決方案，覆蓋亞洲市場

新加坡2026年4月14日 /美通社/ -- 美的集團旗下的美的樓宇科技與新加坡吉寶有限公司基礎設施部正式簽署戰略合作協議，雙方將共同開發面向亞洲市場的AI驅動、節能高效的模組化製冷解決方案。 本次合作為非排他性合作。美的樓宇科技在暖通空調製造及智能樓宇系統領域的技術能力，將與吉寶在「製冷即服務」（Cooling-as-a-Service, CaaS）及數位化優化方面的優勢深度融合，共同推動標準化、模組化製冷系統的開發與應用。 模組化製冷方案提供靈活、輕資產投入的解決方案，可部署並擴展至多個行業，同時提升製冷能效，降低製冷基礎設施的安裝複雜度。

通過採用模組化、預工程化的設計思路，吉寶可預製製冷模組並在現場快速組裝。這些模組化製冷系統將集成吉寶先進的運營神經中樞（Operations Nerve Centre, ONC），該中樞利用其專有數字平臺「基礎設施智能」（Infrastructure Intelligence, II），借助AI和機器學習實現即時監控與高級分析。 當這些系統與美的樓宇科技的智能設備、物聯網感測器及智能樓宇管理系統相結合時，所形成的AI製冷解決方案將顯著提升運行可靠性、改善能效，並降低製冷全生命週期的碳排放。 作為合作的重要組成部分，雙方還將共同成立一個以AI為核心的卓越中心（Centre of Excellence），推動工程優化與標準化，跨市場複製最佳製冷方案，並開發面向特定行業的解決方案。目標行業包括數據中心、先進製造與工業園區、醫療與教育園區、航空樞紐、綜合開發專案及既有建築改造。

雙方一致認為，此次合作將充分發揮美的在規模化製造、設備級智能及成熟模組化架構方面的優勢，結合吉寶在運營平臺與數位化優化領域的專長，推動製冷解決方案從單次專案向可重複、標準化的模式轉型，使可持續製冷在更大範圍內變得可及且經濟可行。吉寶方面也表示，通過整合雙方的工程與製造能力，有望突破傳統製冷系統的邊界，加速智能、AI驅動的基礎設施在多行業的規模化部署。 新加坡登加鎮二期組屋專案已落地 此次戰略合作建立在既有專案基礎之上。目前，美的樓宇科技正與吉寶合作推進新加坡建屋發展局（HDB）登加鎮二期中央製冷系統專案。登加鎮是新加坡政府重點打造的「森林城鎮」典範。在該專案中，美的樓宇科技作為技術與工程合作夥伴，提供了以11臺250冷噸新冷媒（R1234ze）磁懸浮一體機為核心的高效集成冷站解決方案。吉寶負責系統設計、數位化平臺及全生命週期性能管理。目前專案進展順利，示範單元已完成，全面部署正在有序推進中。該專案的成功實施為雙方後續更大範圍的合作提供了可複製的技術範本。

關於美的 美的集團股份有限公司（000333.SZ，00300.HK）是一家全球領先的科技集團，位列2025年《財富》世界500強第246位。美的集團業務涵蓋智能家居、工業技術、樓宇科技、機器人與自動化、新能源、醫療及智能物流等領域。美的在全球擁有65個生產基地和超過19萬名員工，業務覆蓋200多個國家和地區，2025年營業收入超過4585億元人民幣。美的在全球設有41個創新中心，持續加大研發投入，迄今已獲得超過9萬項授權專利。 關於吉寶 吉寶有限公司（SGX:BN4）是一家全球資產管理及運營商，在基礎設施、房地產和互聯互通領域的可持續發展解決方案方面擁有深厚專長。吉寶總部位於新加坡，業務遍及全球20多個國家，為可再生能源、清潔能源、脫碳、可持續城市更新和數字互聯互通提供關鍵基礎設施與服務。通過其高質量的投資平臺和多元化的資產組合（包括私募基金及上市房地產和商業信託），吉寶為投資者和利益相關方持續創造價值。

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