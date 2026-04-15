Brother 推出全新系列 A3 專業商用噴墨打印機：以智能科技驅動卓越高速效能

香港 - 2026年4月15日 — Brother於 4 月 1 日正式推出全新 A3 彩色多功能噴墨打印機 MFC‑J3960DW 及 MFC‑J3660DW，專為室內設計師、建築公司及承包商等專業團隊應對不斷增長、愈見複雜的工作流程而打造，全面提升創作與協作效率。

MFC-J3960DW 4合1 A3多功能彩色噴墨打印機

兩款新型號以高速、精準與耐用為核心設計理念，配合 Brother 最新 MAXIDRIVE 噴墨技術， A4 及 A3 格式分別可達每分鐘 31 頁i (ipm) 及 14 頁i (ipm) 的高速打印，同時提供高達 1,200 × 4,800 dpi 的高解像輸出。無論是精細圖則、設計概念稿，還是客戶簡報材料，都能以清晰、一致且專業的效果呈現，助您更快將創意轉變成新傑作。



全新系列支援 5G Wi‑Fi 無線連接，提供更高速、更穩定的傳輸體驗，讓團隊能快速傳送大型圖檔、跨裝置操作及彈性地放置打印機的位置。對於工作室、設計公司或經常變動佈局的工程現場而言，這項功能更能大大提升工作效率及創作自由度。



為支援長期可靠性及達至檔案級輸出品質，全新打印機採用高品質墨水，具備卓越的色彩穩定性。其防水及抗褪色配方確保即使長期保存或頻繁翻閱，成品依然清晰鮮明、歷久常新，特別適合對耐用度及保存要求嚴謹的專業設計、文件與創作作品。同時，打印機亦配備 Brother 智能自我維護功能，包括墨水防堵塞技術，以及自動噴嘴感測系統。這些智能功能有效減少停機時間，讓設計師及項目團隊即使在高印量或趕交期限的環境下，亦能專注創作，保持源源不絕的靈感與工作效率。



MFC‑J3960DW 和 MFC‑J3660DW 同時支援無線列印功能，裝置擺位更具彈性，可讓團隊從不同設備輕鬆打印；特別適合布局經常調動的工作室、設計公司或工地臨時辦公室，令協作與創作流程更順暢。

MFC-J3660DW 4合1 A3多功能彩色噴墨打印機

文件安全亦是核心重點。兩款型號均內建文件儲存保護、安全掃描、安全列印及 Secure Function Lock 等多重保安功能，協助企業妥善保護敏感圖則、工程合約及客戶資料，讓團隊在處理重要文件時更安心。





MFC-J3960DW



零售價: $3,098



發售日期: 2026年4月1日

4合1 A3多功能彩色噴墨打印機，具A3自動雙面掃描及打印功能，3.5"彩色 LCD 輕觸式屏幕

打印, 掃描, 影印, 傳真

黑白打印高達31/14 ipm i (A4/A3)

(A4/A3) 3.5"彩色 LCD 輕觸式屏幕

A3及A4 自動雙面掃描及打印功能

50頁自動送稿器

250頁前置式標準載紙盤

350頁下層紙盤及多功能載紙盤

輸出容量高達 100 頁

支援高速USB 2.0，有線及5G無線網絡

可直接從電腦、手機應用程式及 USB 打印和掃描

墨水印量高達3,000頁及1,500頁 (黑白/彩色) MFC-J3660DW



零售價: $2,598



發售日期: 2026年4月1日

4合1 A3多功能彩色噴墨打印機，具A3自動雙面打印功能，2.7"彩色 LCD 輕觸式屏幕

打印, 掃描, 影印, 傳真

黑白打印高達31/14 ipm i (A4/A3)

(A4/A3) 2.7" 彩色 LCD 輕觸式屏幕

A3及A4 自動雙面打印功能

50頁自動送稿器

250頁前置式標準載紙盤

輸出容量高達 100 頁

支援高速USB 2.0，有線及5G無線網絡

可直接從電腦、手機應用程式及 USB 打印和掃描

墨水印量高達3,000頁及1,500頁 (黑白/彩色)

可選型號及發售日期



此新系列將於 2026年4月1日 起上市， 想了解更多產品資訊，請瀏覽 。 所有價格均包含1年上門收送保養服務，購買後於60天內完成保養登記更可免費升級至2年上門收送保養服務。顧客可通過Brother 網上商店或授權經銷商購買，並由位於香港新界葵芳新都會廣場一期20樓2001-12室的維修中心提供技術支援。維修中心營業時間為星期一至五上午 9:00 - 下午 6:00（週六、週日及公眾假期休息）。



i. 根據 ISO/IEC 24734計算。更多信息，請參閱



以上資訊於發佈時屬正確內容，日後或會在未有事先通知的情況下作出更改。







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關於兄弟國際（香港） 日本 Brother 始創於 1908年，時至今日已經超過 110 年歷史，現已發展成在全球各地設有16個生產設施、51 個銷售點，遍佈全球44個國家的國際品牌。Brother 為打印及影像、標籤和縫紉市場生產優質創新的產品，在業界一直佔有領先地位，主要產品包括各種噴墨及鐳射打印機、多功能打印機、傳真機、掃描器、標籤機及一系列家用縫紉機及商用自動刺繡機。Brother 作為一個全信賴的品牌，一直在業務各方面都堅持「以客為先」的信念，更藉著全面而高質素的解決方案繼續迎合我們的客戶各式各樣的需要及市場更多的挑戰。



Brother 兄弟國際（香港）是本港著名的家用、辦公室及工業用產品的最卓越供應商之一，於 1994年成立，至今已經成立超過30周年，主要服務香港及澳門客戶。根據 IDC 全球硬體周邊設備追蹤報告，Brother A3 多功能彩色噴墨打印機於 2008年至2025年，連續18年全球出貨量 No.1，一再印證 Brother 在香港的業務成就。



有關 Brother 的詳細資料，請留意官網或 Facebook 最新資訊，如有查詢請致電熱線：3187 0500。



備註：所有品牌和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。





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