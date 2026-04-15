沃特世推出業界首款適用於 UHPLC/UPLC 的寬範圍 MALS 分析系統，助力大分子快速表徵

新聞摘要 色譜運行時間可縮短至原來的四分之一，從而加速在研發、開發及品質管制流程中的決策¹³。

絕對莫耳質量測量精度和尺寸測定範圍提升 10 倍，且不影響解析度或分析通量²。

樣品用量減少 30%–50%，溶劑用量減少約 40%³。 美國麻薩諸塞州米爾福2026年4月15日 /美通社/ -- 沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）今日重磅推出 Waters™ omniDAWN 多角度光散射 (MALS) 分析系統，隸屬於旗下 Wyatt 產品系列。這款分析系統具有 18 個偵測角度，是一款適用於超效液相層析 (UHPLC) 和超高效液相層析 (UPLC) 工作流程的寬範圍 MALS 分析系統，可在不犧牲分離度或通量的前提下測量分子的絕對莫耳質量和尺寸。

omniDAWN MALS 分析系統將相容 UPLC 的 MALS 尺寸測定範圍擴大了 10 倍，測量半徑由約 50 nm 擴展至 500 nm，能可靠地表徵更大、更複雜的分析物，如蛋白質聚集體、病毒載體、脂質奈米顆粒 (LNP) 和先進材料。由於能測定絕對莫耳質量和尺寸，omniDAWN 分析系統減少了對色譜柱校正標準品的依賴，協助使用者更快獲得結果並進行更可靠的比較，從而簡化生物相似藥研究、抗體偶聯藥物 (ADC) 表徵和病毒載體分析等流程。隨著這些藥物和其他先進療法進入開發後期與品質管制階段，實驗室愈加依賴 UHPLC 和 UPLC 系統來滿足不斷提升的通量與分離度需求。

沃特世公司分析科學資深副總裁 Rob Carpio 表示：「針對複雜生物製劑及新型療法的 UHPLC 和 UPLC 分離技術發展迅速，但偵測技術一直未能跟上步伐，如今這個局面被打破。omniDAWN MALS 分析系統將寬範圍多角度光散射偵測技術引入現代分離體系，使我們的客戶能更快推進工作，同時保持表徵所需的分離度、穩定性與深度，進而加速新一代療法的研發與品質管制進程。」 omniDAWN 分析系統可與 Waters UPLC 系統及色譜柱無縫整合，相較傳統技術，在系統擴散、穩定性與分析效能之間達成良好平衡，為多屬性表徵提供完整解決方案。與微量 MALS 方法相比，這款產品在易用性方面也展現優勢²。與 UHPLC 或 UPLC 系統聯用時，omniDAWN 分析系統的運行時間可縮短至傳統 HPLC 工作流程的四分之一，樣品用量可減少 30%–50%，溶劑用量可減少約 40%¹³。其低擴散設計有助於保持分離度³與靈敏度¹²，並在複雜樣品分析中穩定輸出高品質數據¹²。更清晰的分離峰形增強了對低豐度成分的偵測能力，協助研究人員更準確地區分單體、聚集體與片段，從而在研發、開發及品質管制環節中做出科學決策。

休士頓大學土木與環境工程系副教授 Stacey Louie 指出：「將多角度光散射偵測擴展到 UHPLC 和 UPLC 分析中，可以將絕對莫耳質量測量與更快、更靈活的分離手段相結合。這對我們的 MALS 分析工作而言是一個關鍵飛躍，有助於更深入理解藥物遞送系統與環境奈米技術中的複雜材料結構，最終支持改善人類健康福祉。」 omniDAWN 分析系統搭載了擁有 40 餘年光散射創新技術的 ASTRA™ 軟體。透過將 MALS 與紫外 (UV) 偵測及示差折光 (RI) 偵測相結合，ASTRA 軟體可採用針對 ADC、LNP 和病毒載體的專用流程，在單次運行中全面分析樣品尺寸、組成及異質性。該平台符合 21 CFR Part 11 與 EU Annex 11 法規要求，並計劃於今年稍晚推出相容 Waters Empower™ 軟體的版本。

Waters omniDAWN MALS 分析系統將於 2026 年夏季在全球上市。如需了解更多資訊或申請產品展示，請造訪 www.wyatt.com/omniDAWN。 (wyatt.com in Bing) 其他資源： • Waters omniDAWN 分析系統產品頁面 Waters、omniDAWN、UPLC、ASTRA、Empower 和 Wyatt Technology 為沃特世公司或其附屬公司的商標。 關於沃特世公司 沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）在全球生命科學與診斷領域居於領先地位，致力於透過分析技術、資訊學及服務加速前沿科學的惠益。我們專注於受監管的高通量檢測領域，創新產品組合融合了化學、物理學與生物學的深厚科學專長。我們與全球客戶攜手合作，旨在推動高品質藥物的上市、保障食品與水的安全，並透過早期疾病檢測、常規感染管理及抗生素抗藥性防治改善病患健康。憑藉不懈創新的共同文化，全球約 16,000 名滿懷熱忱的員工將科學挑戰轉化為造福全球的突破性成果。

參考資料 1. 基於 UHPLC/UPLC 與 HPLC SEC 模式的色譜柱及峰寬比較分析；內部評估。來源：內部數據。 2. 三角度 MALS 分析系統與十八角度 MALS 分析系統在代表性分析物上的效能與範圍比較。來源：內部數據。 3. 與傳統 HPLC 的效能比較。 聯絡方式

Jackie Qian

沃特世公司

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