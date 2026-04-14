2026數碼韌性實力：香港在亞太地區排名第五舊系統與執行差距成企業復原障礙

研究顯示香港未來的數碼韌性提升，取決於企業加速現代化轉型及更強復原能力 香港2026年4月15日 /美通社/ -- Economist Impact最新研究顯示，香港整體數碼韌性實力在亞太區排名第五，同時指出企業在復原能力方面仍存在差距，主要源於對舊有系統的依賴以及應對突發干擾時執行能力不均。 由Telstra International 贊助，這項名為《由設計驅動數碼韌性：建構顛覆時代的互聯生態系統》深入訪問了亞太地區11個市場、7個行業逾1,400名高級管理層，並以美國、英國及德國作為比較標準。

報告指出，香港若要實現下一階段數碼韌性增長，面臨兩大核心挑戰：加速系統現代化，以及將決策層意向轉化成已驗證及涵蓋全個企業的復原能力。 Economist Impact亞太區政策及洞察主管Charles Ross表示：「研究顯示香港在建立數碼韌性方面已取得進展，惟復原能力的提升速度尚未同步。隨着贊助網絡干擾事件愈趨頻繁且相互關聯，舊有系統升級固然重要，但單靠更換設備不足以提升韌性。企業必須確保新技術具備靈活兼經過嚴格測試，再將之融入核心決策流程中，才能在壓力之下作出迅速應變。」

Telstra International行政總裁Roary Stasko表示：「香港數碼未來的關鍵，取決於能否有效發揮數碼韌性。在一個以速度和互聯為本的市場中，復原時間及營運持續能力將會日益成為競爭優勢的關鍵。研究結果顯示大型企業的當務之急在於加速舊有系統現代化、強化復原能力，並從源頭開始將數碼韌性納入科技投資決策之中。 是次研究引入「數碼韌性指數」（Digital Resilience Barometer），從五大範疇評估相關能力，包括：外在環境、科技及基建、風險管理、領導力，以及人才與文化靈活程度。在亞太區內，香港於外在環境方面排名第三，而領導力及人才與文化靈活程度均排名第四；但在科技及基建（第五位）及風險管理（第七位）方面排名較低，帶出香港於未來提升數碼韌性時的重點發展方向。企業在數碼規劃、建設及資金投放時，要有策略性的轉變，才能彌補香港在數碼韌實力性方面的差距。」

依賴舊有系統：需要現代化的關鍵範疇 調查顯示，62%的香港受訪者表示，其企業仍高度依賴需要被替換的舊設施，在所有受訪市場中排名第二，高於52%的平均水平。這類過時的系統會在突發中斷時削弱企業面對干擾時的應變能力。顯示企業需要透過策略性投資及現代化工程，以提升整體復原表現。 儘管78%的相關企業已制定數碼或網絡韌性策略，但只有少數企業已建立並定期測試整體復原機制。此外，僅有36%的企業積極參與政府推動網絡安全意識及數碼培訓計劃，反映政策目標與實際執行之間仍存在差距，亦要加強生態系統之間的協作。

推動香港數碼韌性發展 鑑於風險環境不斷演變，企業必須縮窄策略與營運之間的距離，從而全面提升本港企業的數碼韌性。 香港在領導力方面表現出眾，管理層對數碼韌性關注極高，顯示高層人員具備充分認知及策略討論。然而，僅有38%的受訪者表示，相關高層在過去兩年轉化成新投資或調整政策的程度，低於45%的平均水平。同時41%的受訪者指出，相關責任主要集中於單一部門（如資訊科技部門），而非由整個管理層共同承擔。這種集中模式或會限制跨部門協作、整體執行能力及復原水平。

Stasko 補充：「隨着數碼干擾事件的頻率及複雜性持續上升，能否迅速且有效地從營運或網絡事故中復原，已成為企業穩定及競爭優勢的關鍵因素。Telstra International致力協助企業建立數碼韌性能力，並與政府、業界及主要合作夥伴攜手預測新興風險，設計具備多重數碼韌性、防護監察及應對能力的網絡與系統，以確保在干擾發生時仍能維持業務運作。」 如欲了解更多資訊或下載完整報告，請瀏覽連結。 Telstra International Telstra International是亞太地區值得信賴的數碼基建和網絡連接合作夥伴。作為澳洲電訊（Telstra）的全球業務部門，我們憑藉深厚的澳洲本土底蘊及尖端通訊科技，為全球數以千計的科技企業、跨國機構及批發客戶提供安全、具韌性的網絡連接方案，協助客戶應對不斷增長的業務需求。

Telstra International 由業界頂尖專家團隊組成，在亞太地區擁有多年的營運經驗。憑藉深厚的技術和以客戶為本的服務理念，致力與企業客戶建立長期策略夥伴關係，共同推動業務持續成長。Telstra International 的全球網絡覆蓋近 200 個國家和地區，連接超過 30 條海底電纜系統，總長度超過 40 萬公里，並可接入 38 個海底電纜登陸站，業務範圍遍及亞洲、澳洲、歐洲及美洲。如欲了解更多，請瀏覽TelstraInternational.com。 Economist Impact Economist Impact 融合智庫嚴謹分析與媒體品牌的創意表達，致力與全球具影響力的受眾互動交流。我們深信以實證為基礎的洞察，能有效促進公共討論、拓闊視野，並推動社會進步。Economist Impact 所提供的服務，前身為 Economist Group 旗下的多個獨立業務單位，包括 EIU Thought Leadership、EIU Public Policy、Economist Events、El Studios 及 SignalNoise。

我們的業務遍及 205 個國家，擁有75 年的深厚經驗。結合創意敘事、活動策劃、設計思維解決方案，以及市場領先的媒體產品，我們提供框架設計、基準分析、經濟與社會影響評估、預測分析及情景模擬等多元服務，使 Economist Impact 在市場上擁有獨特的競爭優勢。如欲了解更多，請瀏覽 http://www.impact.economist.com/。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302741281.html SOURCE Telstra International