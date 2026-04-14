Les Mills 推出突破性紀錄片系列，尋找全球頂尖健身教練

全新 YouTube 紀錄片系列以前所未有的角度深入精英健身世界，揭示全球頂級教練競逐成名機會時所傾注的熱誠、承受的壓力及個人代價。 紐西蘭奧克蘭2026年4月15日 /美通社/ -- 領先健身品牌 Les Mills 今日宣佈全球推出 《RISE: Search for the Ultimate Trainers》（RISE：尋找終極教練），這部全新 YouTube 紀錄片系列帶領觀眾走進最高水平健身領域的精英表現的幕後點滴。 《RISE》將於 4 月 13 日在 Les Mills 的 YouTube 頻道首播，聚焦精英健身教練的故事，記錄他們如何爭奪健身業內極受嚮往的職位之一：加入 Les Mills 全球拍攝團隊。 全球有 100,000 名認證 Les Mills 教練，競爭如火如荼，挑戰接踵而來。

這部紀錄片系列耗時兩年拍攝，共有六集，足跡從紐西蘭到倫敦、洛杉磯、上海、柏林、阿姆斯特丹、利雅得和斯德哥爾摩，捕捉教練在成千上萬健身粉絲面前進行的高強度舞台演出。 旅程在紐西蘭推向巔峰，最終入圍的教練必須力爭拍攝這些訓練課程的資格，而這些課程每週在全球 23,000 間健身房，吸引 700 萬人熱烈參與。 觀看《RISE》預告片 然而，《RISE》的故事並不限於舞台。 離開鎂光燈及人群，這部紀錄片系列揭示了教練要維持頂尖地位所需的付出：在家庭、健康、頻繁出行，以及帶領全球最受歡迎團體健身課程之間取得平衡。 這些運動員傾盡畢生努力才抵達此地，而在健身界中，能夠加入 Les Mills 拍攝團隊就是最高榮譽。 但他們能否如願摘冠？

《RISE》記錄競逐者在激戰中的歷程，現任明星與龐大的支援團隊亦會客串登場，並特別聚焦於八位滿懷抱負的教練： Maggie Cheng （中國）

（中國） Vili Fifita （紐西蘭）

（紐西蘭） Sebastian Jaramillo （德國）

（德國） Charlotte Ranque （法國）

（法國） Lula Slaughter （美國）

（美國） Kenshin Tani （日本）

（日本） Bronté Terrell （英國）

（英國） Marlon Woods（美國） Les Mills 董事總經理 Phillip Mills 表示：「健身是世上參與人數最多的運動，而教練正是當中的核心。 然而，能夠洞識攀上行業頂端需要何等付出的人，寥寥無幾。 《RISE》聚焦抱負、壓力及在大規模舞台上的高水平表現。 這些教練都相當優秀，但唯有恒久不懈地追求卓越，方能成就巔峰，令其他人望塵莫及。 此紀錄片系列揭示要在頂級健身殿堂佔有一席，並在千軍萬馬追趕之下穩守寶座，究竟需要付出怎樣的代價。」

除主系列外，Les Mills 每週亦會推出配套影音播客《RISE Reactions》（RISE 反應），由 Les Mills 主持人 Bas Hollander 主持，每集邀請節目中的不同嘉賓亮相。 這種同步觀看的形式，讓粉絲及教練得以更深刻地洞悉每集內容、每場演出及其背後人物。 《RISE 反應》主持人 Bas Hollander 表示：「《RISE》不只關乎誰能入選團隊，更在於人們願意為自己深信的事情付出多少。 觀眾會看到他們對工作的自豪，那份自豪有時伴隨壓力和疑惑，以及在那份重壓之下依然牢固的人際關係。 此份真誠正是這個紀錄片系列撼動人心的原因——這是從未見過的健身境界。」

對於在 Les Mills 拍攝團隊奉獻數十載的資深創意人員 Kylie Gates 來說，這個紀錄片系列揭示教練對事業的激情及熱愛，而這份澎湃熱誠正是鑄就巔峰的動力。 Kylie 表示：「每位頂尖教練背後，都有一股讓人愛上健身的熱切渴望。 紀錄片中最為耀眼的光芒，莫過於見證這些教練在功成名就之後，依然受到當初啟發他們走出來教授第一堂課的使命感所驅動。」 這部紀錄片由獲獎無數的紐西蘭製作公司 Tomorrowland 拍攝，《RISE: Search for the Ultimate Trainers》將連續播放六週，每集每週分三部分推出。

另外，為了慶祝《RISE》推出，Les Mills 將在 YouTube 免費分享一系列傳奇訓練課程，進一步讓數百萬人也可展開屬於自己的健身旅程。 由 4 月 13 日（美國東部時間下午 4:45）起在 Les Mills YouTube 頻道觀看《RISE》：

https://www.youtube.com/@lesmills 完整新聞資料套件可於此處查閱 關於 LES MILLS Les Mills 是全球團體健身的領導先鋒，創立了超過 30 套課程，於世界各地領先在前的健身室提供。 公司創辦人 Les Mills 曾四度征戰奧運，亦是紐西蘭田徑國家隊總教練。他於 1968 年開設第一間健身室，懷著將頂尖運動訓練帶給普羅大眾的願景。 時至今日，Les Mills 的訓練課程由 100,000 名認證教練在橫跨 110 個國家的 23,000 間健身俱樂部中教授，亦可經 LES MILLS+ 串流平台觀看。

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