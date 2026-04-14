金斯瑞生物科技發佈 2025 年 ESG 報告，以系統化管治與創新實踐引領可持續增長

新澤西州皮斯卡塔韋和南京2026年4月15日 /美通社/ -- 全球領先的生命科學研發、製造技術與生產服務供應商金斯瑞生物科技股份有限公司（以下簡稱「金斯瑞」）今日正式發佈《2025年環境、社會及管治 (ESG) 報告》。此報告圍繞公司 ESG 策略框架與關鍵議題，全面披露 2025 年度在環境管理、社會責任及公司管治等方面的表現與進展，並介紹公司在 ESG 管理體系方面的持續改進，展現公司持續推動可持續發展的堅定步伐。 「可持續發展已深度融入公司長期策略。過去一年，我們持續完善 ESG 管治，強化風險管理與內部控制機制，提升應對複雜外部環境的能力，推進氣候行動與供應鏈責任管理，打造多元共融的人才隊伍，並積極拓展社會價值創造。公司憑著可持續發展的卓越表現獲得 MSCI ESG AA 評級和 EcoVadis 銀獎等國際認可，亦提升公司在國際供應鏈中的競爭力。」金斯瑞集團輪值 CEO 邵煒慧表示：「未來，我們將繼續與全球夥伴攜手合作，以創新推動可持續發展，為持份者創造長期價值。」

ESG 進展概覽：從體系建設到價值創造 構建高效管治機制，提升 ESG 管理韌性：金斯瑞持續完善 ESG 管治架構，由董事會下設的風險管理和 ESG 委員會統籌戰略方向與監督職責，ESG 工作組及跨部門團隊協同推進執行，確保 ESG 全面融入公司戰略決策與營運管理。同時，公司持續優化風險識別、評估與應對機制，並加強資訊安全管治與數據保護能力建設，提升對數碼化營運環境下潛在風險的防範能力，強化整體營運韌性。

激發組織活力，推動多元化人才發展： 截至 2025 年底，公司全球員工總數達 6,165 人，女性員工比例超過 58%。公司透過系統化培訓與完善的職業發展路徑，結合具競爭力的薪酬福利體系，持續打造多元、平等與共融的職場環境。

深化氣候行動路徑，促進低碳轉型進程：公司氣候目標已通過科學碳目標倡議 (SBTi) 驗證，透過提升能源效率、優化能源結構及改進生產工藝等關鍵減碳措施，穩步邁向 2050 年淨零排放目標。同時，公司定期進行氣候風險識別與評估，持續提升氣候相關風險管理能力。

與供應鏈夥伴協作，共建責任與韌性體系：作為製藥供應鏈倡議 (PSCI) 供應商合作夥伴，金斯瑞將可持續理念延伸至供應鏈，持續開展供應商 ESG 評估與審核。透過供應商大會等溝通機制，深化與合作夥伴在可持續採購與供應鏈管理方面的協作。透過建立系統化的供應鏈風險防控機制，進一步保障供應穩定性與合規性。

拓展社會價值邊界，履行企業社會責任： 金斯瑞不斷豐富全球志願者項目，2025 年全球員工義工服務時數累計超過 1,400 小時，涵蓋環境保護、健康支持、教育科普及社區服務等領域。同時，公司依託技術優勢推動行業創新合作，加速藥物研發成果轉化，惠及更多患者。

多項權威認可，印證可持續發展成果 金斯瑞在 ESG 領域的持續投入獲得國際權威機構廣泛認可，包括 MSCI ESG 評級 AA 級、EcoVadis 銀獎以及 Sustainalytics「低風險」評級，並入選標普全球《可持續發展年鑑 2026》及富時羅素社會責任指數系列 (FTSE4Good Index Series)。 金斯瑞將繼續秉持「用生物技術使人和自然更健康」的使命，不斷深化 ESG 策略與實踐，推動企業持續提升可持續發展能力，為全球生物醫藥行業的高質素發展貢獻力量。 欲進一步了解金斯瑞在 ESG 領域的更多行動與承諾，共同見證其在推動可持續發展道路上的堅實足跡，請查閱完整報告：https://www.genscript.com.cn/gsfiles/esg/2025-ESG-Report-CN.pdf

關於金斯瑞生物科技 金斯瑞生物科技股份有限公司 (HK.1548) 於 2002 年在美國新澤西州成立，透過為研究人員及企業提供開發突破性治療方法和產品所需的基礎研發服務，加速生物科技及醫療保健領域的創新。作為廣受認同的生物科技公司，金斯瑞以「用生物技術使人和自然更健康」為使命，在全球擁有約 6,165 名員工，為 100 多個國家和地區的 20 多萬名客戶提供優質服務。 欲了解更多資訊，請瀏覽金斯瑞官網：https://www.genscript.com SOURCE GenScript Biotech Corporation