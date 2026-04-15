花旗香港深化與Endowus智安投合作信用卡夥伴關係

攜手推出首個信用卡合作計劃 為客戶提供優越數碼投資方案及專屬生活品味禮遇

香港 - 2026年4月15日 - 花旗一直積極運用金融科技，提升其數碼財富管理業務優勢。透過擔任策略性投資者及合作夥伴的雙重角色，花旗致力推動數碼生態圈的發展與創新，並鞏固其領導者地位。繼花旗集團旗下的 Citi Ventures 於2023年8月對數碼財富顧問及投資平台智安投（Endowus）進行策略性投資後，花旗香港進一步深化雙方的合作，為其客戶提供頂尖的支付及生活品味方案。



近日，花旗香港與智安投攜手推出首個信用卡合作計劃 「清晰投資，臻尚人生」。由即日起，合資格的智安投客戶於推廣期內成功申請全新Citi Prestige信用卡並符合指定要求，即可獲得港幣4,000元現金獎賞*，將豐盛投資旅程與餐飲、旅遊及生活品味等尊尚生活體驗完美結合。



是次合作為花旗香港與智安投夥伴關係中一個重要的里程碑。展望未來，花旗香港與智安投將繼續探索更多合作機會，包括將合作擴展至其他花旗信用卡及更廣泛的產品範疇，共同推動金融創新，為客戶帶來更卓越的數碼投資及財富管理體驗。



花旗香港數碼銀行業務部及信用卡貸款銷售主管胡偉賢（Sarah O）表示：「我們與智安投的合作，體現了花旗全面的金融科技策略，推動我們財富管理業務成長和創新的承諾。我們很高興能持續深化雙方的合作夥伴關係，並為客戶開拓更多創新的解決方案。」



智安投香港業務主管袁淇欣（Steffanie Yuen）表示：「花旗作為我們的股東所提供的策略支持，以及其對我們助大眾清晰理財此願景的認可，充分彰顯了雙方在提升香港財富管理服務標準方面所秉持的共同承諾。是次合作結合了一流的數位投資工具與Citi Prestige 信用卡提供的尊享生活禮遇，以前所未有的便捷方式，助客戶實現智享投資，樂享生活。我們期待進一步深化雙方的合作關係，攜手為我們所服務的客戶打造更具創新性的體驗。」



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相片﹕花旗香港數碼銀行業務部及信用卡貸款銷售主管胡偉賢（左）與Endowus智安投香港業務主管袁淇欣（右）



*只適用於全新Citi Prestige信用卡客戶。優惠須受條款及細則約束，詳情請瀏覽：https://endowus.com/zh-hk/campaigns/terms-conditions-for-endowus-x-citi-prestige-collaboration-promotion-2026





