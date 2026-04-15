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商業動向
出版：2026-Apr-15 05:05
更新：2026-Apr-15 05:05
Media OutReach Newswire

VinoBuzz 千萬美元科技新創 以全港首個AI智能體及葡萄酒平台， 顛覆傳統葡萄酒行業

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  • Beta 版上線兩週已吸引超過1,000名註冊用戶
  • 10秒配酒、1分鐘籌辦活動、4,000+款酒品，最快即日送達，重新定義葡萄酒體驗
香港 - 2026年4月15日 - 全港首個結合AI智能體與葡萄酒市集的平台 VinoBuzz 今日宣布，已於早前成功完成天使輪融資，公司估值達1,000萬美元。自Beta版推出僅僅兩星期，平台已累積超過1,000名註冊用戶—此成績在香港傳統、以線下為主導的葡萄酒行業中極為罕見。VinoBuzz 正迅速成為追求速度、透明度和個人化體驗的繁忙專業人士的首選買酒平台。

科技浪潮正全面重塑香港傳統行業。 餐飲方面，有 Foodpanda 和 Keeta；交通方面有 Uber。然而，酒類—特別是葡萄酒，只有不到10%的購買是在網上完成。葡萄酒市場仍然是香港數碼化程度最低的行業之一。VinoBuzz 正在改變這一切。作為領先的葡萄酒科技平台，該公司正為智慧生活時代打造全新體驗。其標語是：「Drink Different 」。

VinoBuzz 將 AI 智能體與多商戶市集無縫整合，徹底解決葡萄酒購買的三大痛點：酒知識不足、耗時費力、價格不透明。平台推出三項業界首創功能：

  1. 10秒配酒用戶只需向 AI 說明自己的口味、場合及預算，VinoBuzz 便能在10秒內推薦最合適的酒款—無需任何葡萄酒知識。
  2. 1分鐘活動策劃無論是派對、公司活動或私人晚宴，只需輸入人數、主題、預算及喜好，AI 便會即時為您規劃完整飲品清單並一鍵下單。
  3. 直接搜尋．不用篩選．不硬銷全港最快、最聰明的葡萄酒搜尋工具。用戶可獲得客觀、透明的酒款資訊—無銷售壓力。
VinoBuzz 創辦人兼行政總裁 Zack Chen 表示：「香港的葡萄酒市場世界級，但購買體驗卻停留在上世紀—選擇過多、耗時，而且往往令人卻步。我們創立 VinoBuzz，旨在打造首個真正的葡萄酒 AI 智能體：一位會學習你的口味、在數秒內找到最合適酒款、並於數小時內送達的私人侍酒師。這輪1,000萬美元的估值肯定了我們的願景，也證明市場正準備改革。」

VinoBuzz 目前已網羅來自香港頂級進口商及酒商的超過 4,000 款獨特葡萄酒，成為全港領先的葡萄酒網購平台之一。平台採用溫控物流，最快 4 小時送達，是香港最快速、最方便的線上葡萄酒購買渠道之一。短短兩星期內錄得超過1,000名註冊用戶，並將酒款庫存擴充至逾4,000款，充分反映香港市場對現代化、以 AI 為核心的葡萄酒市集存在強勁的潛在需求。






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關於 VinoBuzz

VinoBuzz 是。透過對話式 AI 侍酒師、統一的多商戶結帳流程，以及快速、溫控配送服務，VinoBuzz 讓葡萄酒探索與購買變得輕而易舉——不論是初學者還是資深收藏家，都能享受無縫體驗。

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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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