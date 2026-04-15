VinoBuzz 千萬美元科技新創 以全港首個AI智能體及葡萄酒平台， 顛覆傳統葡萄酒行業

- Beta 版上線兩週已吸引超過1,000名註冊用戶
- 10秒配酒、1分鐘籌辦活動、4,000+款酒品，最快即日送達，重新定義葡萄酒體驗
科技浪潮正全面重塑香港傳統行業。 餐飲方面，有 Foodpanda 和 Keeta；交通方面有 Uber。然而，酒類—特別是葡萄酒，只有不到10%的購買是在網上完成。葡萄酒市場仍然是香港數碼化程度最低的行業之一。VinoBuzz 正在改變這一切。作為領先的葡萄酒科技平台，該公司正為智慧生活時代打造全新體驗。其標語是：「Drink Different 」。
VinoBuzz 將 AI 智能體與多商戶市集無縫整合，徹底解決葡萄酒購買的三大痛點：酒知識不足、耗時費力、價格不透明。平台推出三項業界首創功能：
- 10秒配酒用戶只需向 AI 說明自己的口味、場合及預算，VinoBuzz 便能在10秒內推薦最合適的酒款—無需任何葡萄酒知識。
- 1分鐘活動策劃無論是派對、公司活動或私人晚宴，只需輸入人數、主題、預算及喜好，AI 便會即時為您規劃完整飲品清單並一鍵下單。
- 直接搜尋．不用篩選．不硬銷全港最快、最聰明的葡萄酒搜尋工具。用戶可獲得客觀、透明的酒款資訊—無銷售壓力。
VinoBuzz 目前已網羅來自香港頂級進口商及酒商的超過 4,000 款獨特葡萄酒，成為全港領先的葡萄酒網購平台之一。平台採用溫控物流，最快 4 小時送達，是香港最快速、最方便的線上葡萄酒購買渠道之一。短短兩星期內錄得超過1,000名註冊用戶，並將酒款庫存擴充至逾4,000款，充分反映香港市場對現代化、以 AI 為核心的葡萄酒市集存在強勁的潛在需求。
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關於 VinoBuzz
VinoBuzz 是香港首個結合 AI 智能體與市集的葡萄酒平台。透過對話式 AI 侍酒師、統一的多商戶結帳流程，以及快速、溫控配送服務，VinoBuzz 讓葡萄酒探索與購買變得輕而易舉——不論是初學者還是資深收藏家，都能享受無縫體驗。