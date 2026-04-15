Now TV網羅全港最多金像獎提名電影 五套最佳女主角候選作品全部有得睇

香港2026年4月15日 /美通社/ -- Now TV隆重呈獻年度最受注目的香港電影陣容，網羅全港最多第44屆香港電影金像獎提名作品 * ，讓影迷感受頒獎盛宴的熾熱氣氛。精選影片包括梁家輝再度衝擊影帝的《捕風追影》、張繼聰傾力演出的《金童》、舒淇執導並勇奪釜山國際影節最佳導演獎的《女孩》、Locker 林家熙挑戰最佳男配角的《拼命三郎》、以及許光漢與袁澧林主演的奇幻愛情電影《他年她日》。至於獲8項提名的港產動畫《世外》，亦會於稍後時間上架。

此外，Now TV更一舉網羅全部五套最佳女主角提名電影，包括《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡、《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡及《贖夢》的陳法拉。廖子妤早前獲香港電影導演會年度大獎最佳女主角殊榮，而章子怡則在香港電影編劇家協會評選中奪得「最佳電影角色獎」。首次入圍的陳法拉、今屆最年輕的許恩怡及突破戲路的馬麗同樣備受關注。誰能最終封后？觀眾可在金像獎揭曉前於Now TV率先欣賞五位影后候選人的精湛演技。

片庫超過2800套電影 盡賞全球佳作

Now TV電影庫雲集超過 2,800 套中、西、日、韓電影^，涵蓋經典名作、賣座新片及得獎佳作，並設有獨家首播及院線同步上映項目。無論透過智能電視、手機、平板電腦或機頂盒，Now TV都致力為影迷提供隨時隨地盡覽全球精彩電影的優質娛樂體驗。

*指香港收費電視及串流平台，並以2026年4月10日公布為準。

^截至2025年12月31日，Now TV電影庫已有超過2800部，包括中、西、日、韓等多種類型影片；不包括Netflix、Disney+及HBO Max應用程式內容。