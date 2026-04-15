信華信實力亮相2026香港國際創科展 - 以AI賦能數智創新

作為數智技術賦能全球客戶的領軍企業，信華信技術國際有限公司攜前沿創新技術與場景化應用成果重磅亮相，展位號3D-C23。

香港2026年4月15日 /美通社/ -- 4月13日，由香港特別行政區政府與香港貿易發展局聯合主辦的2026香港國際創科展（InnoEX 2026），在香港會議展覽中心盛大啟幕。展會聚焦人工智能 +、機器人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技五大領域，匯聚全球逾上千家科技企業、機構及投資者，共探數智化轉型新機遇。

AI賦能+行業深耕、打造數智服務新生態

以「AI賦能+行業深耕」為雙輪驅動，信華信國際全面展示在推動社會高效、智能、可持續發展方面的技術實力與創新成果，覆蓋通用智能、金融與健康、社會公共、產業與房地產四大核心領域，構建從底層技術到上層應用的全棧數智服務能力。