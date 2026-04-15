信華信實力亮相2026香港國際創科展 - 以AI賦能數智創新

香港2026年4月15日 /美通社/ -- 4月13日，由香港特別行政區政府與香港貿易發展局聯合主辦的2026香港國際創科展（InnoEX 2026），在香港會議展覽中心盛大啟幕。展會聚焦人工智能 +、機器人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技五大領域，匯聚全球逾上千家科技企業、機構及投資者，共探數智化轉型新機遇。
作為數智技術賦能全球客戶的領軍企業，信華信技術國際有限公司攜前沿創新技術與場景化應用成果重磅亮相，展位號3D-C23。
展會現場與香港本地企業、南美、東南亞、泰國及中亞多區域海內外客戶分別就通用智能、社會養老、智慧園區、智慧醫療、智慧金融風控等領域深入對接交流。
AI賦能+行業深耕、打造數智服務新生態
以「AI賦能+行業深耕」為雙輪驅動，信華信國際全面展示在推動社會高效、智能、可持續發展方面的技術實力與創新成果，覆蓋通用智能、金融與健康、社會公共、產業與房地產四大核心領域，構建從底層技術到上層應用的全棧數智服務能力。
01.通用智能（General AI） 原生能力賦能組織效能躍升
聚焦通用AI應用，面向高頻業務場景，構建基於生成式AI和AI智能體的應用，推動業務流程優化與組織協同升級。
AI流程助手、業務流程智能體、 AI文字識別助手、AI辦公助手
02.金融與健康（Finance and Healthcare） 核心業務數智化轉型升級
聚焦行業數智化應用，結合頂尖AI能力實現核心業務智能化，幫助客戶提升管理和運營效率。
智能金融風控、銀行業智慧營銷、智慧養老、智慧醫療
03.社會公共（Public Services） 數據融合與協同治理新範式
圍繞政府及公共機構在公共管理、公共服務和應急保障中的應用需求，構建覆蓋數據融合、服務支撐和協同處置的產品與服務體系。
智能無人機巡檢平台、文旅AI、智慧應急
04.產業與房地產（Industry and Real Estate） 運營管理數字化與智能化升級
聚焦生產管理、基礎設施管理等關鍵環節，展示數字化與智能化能力在多元業務場景中的綜合支撐價值。
AI工業質檢、智能製造、AI生活服務平台、智能設備運維平台、智能安全生產監管平台、智慧園區、智慧酒店、能碳管理
信華信始終以 AI 技術為引擎，賦能產業與領域數智化轉型。
4月13日-16日，誠邀各界夥伴蒞臨香港會議展覽中心3E-B03信華信展位，共探數智新機遇。
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SOURCE 信華信技術国際有限公司