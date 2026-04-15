德明利亮相2026環球資源香港展，以全棧AI存儲方案賦能消費電子多場景應用

深圳2026年4月15日 /美通社/ -- 2026年4月11-14日，環球資源電子展在香港順利舉辦。本屆展會集中呈現了產業鏈圍繞AI應用演進的技術方向，德明利以「全棧AI+存儲解決方案」為核心，聚焦消費電子多場景應用，通過存儲技術升級與場景協同能力，推動存儲方案更好適配不同終端需求。

一、面向多場景應用的存儲方案落地

隨著AI在終端設備持續落地，消費電子從通用配置轉向面向應用的差異化組合，高性能與高規格產品加速迭代，帶動整機價值持續提升。