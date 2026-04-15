「共建員工防火牆」嘉許計劃2026/27現正接受申請

設「機構界別」及「教育界別」 鼓勵各界攜手提升網絡安全意識 香港2026年4月15日 /美通社/ -- 「共建員工防火牆」嘉許計劃2026/27由數字政策辦公室(DPO)，香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)及國際信息系統審計協會中國香港分會 (ISACA)聯合主辦，現正接受本地機構及學校申請，截止日期為今年 8 月 14 日。計劃旨在嘉許過去12個月內有效提升員工網絡安全意識及風險認知的機構及學校，並藉此鼓勵更多機構採取積極措施，加強防範網絡風險的能力，以應對不同類型的網絡威脅。計劃秉承過去兩屆的理念，誠邀各界踴躍參與，攜手共建更安全的網絡環境。

隨著網絡攻擊手法日益複雜，企業必須採取主動應對，把網絡安全視為一項長期策略，而非一次性措施。透過系統化培訓及廣泛員工參與，機構可逐步建立穩固的安全文化，並獲得業界認可，從而提升協作夥伴及公眾對其數碼營運的信心。 此嘉許計劃不僅是一個認證平台，更是一個學習與交流的平台。參與機構及學校可借鑒獲獎機構的最佳實踐，掌握最新防禦策略，並因應自身需要建立專屬的網絡安全文化。即使暫未完全符合計劃所有要求，亦歡迎機構及學校參與，循序漸進提升整體防禦能力。

為配合教育界的實際網絡安全環境，本年度計劃特別增設「教育界別」嘉許獎項。除教職員外，學生同樣是重要的系統使用者，必須從不同層面同步提升安全意識，方能建立更堅實的「員工防火牆」。因此，計劃為教育界設立專屬評審準則及相應的免費資源，並邀請香港教育城及反詐騙聯盟（教育）成為教育界別夥伴協助本地中小學及其他教育機構從用戶層面提升網絡安全意識和防禦能力，攜手將「員工防火牆」理念更廣泛地推展至教育界。 計劃特點

嘉許計劃設有鑽石、白金、金、銀及銅五個級別，按表現頒發相應嘉許狀，以肯定機構的努力與成果； 為參與機構提供多項免費資源，協助提升防禦能力，爭取更高級別嘉許； 本年度新增「教育界別」嘉許獎項，以切合教育界的實際需要。 署理數字政策專員張宜偉先生表示：「網絡安全是推動香港數字經濟高質量發展的重要基石。在擁抱人工智能與新興科技的機遇時，政府採取『安全與發展並重』的策略，透過多管齊下的措施，全面支援社會各界強化網絡安全意識與應變能力，並鼓勵機構善用相關培訓和資源，讓安全防禦能力成為重要的信譽資產。政府將持續與各界攜手協作，共同構建一個安全、可靠且具高度韌性的智慧城市。」

HKIRC行政總裁黃家偉工程師表示：「網絡安全不再只是技術問題，而是企業文化的重要一環。員工是第一道防線，若缺乏警覺性，任何系統都難以保障安全。我們希望透過嘉許計劃，推動跨行業合作，提供免費資源及認可評級，協助企業建立完善培訓，減少網絡攻擊風險，進一步提升香港整體網絡安全水平。」 ISACA會長朱偉年博士表示：「網絡安全不再只是後勤防護，而是支撐創新與業務持續、推動企業永續成長的關鍵成功因素；讓我們共建員工防火牆，守住公司的信任與未來。」

業界支持 計劃再次獲得政府、專業團體及商業界別鼎力支持，邀得個人資料私隱專員公署（PCPD） 及香港警務處網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB) 作為計劃夥伴，並獲逾20個專業團體及商會支持。 個人資料私隱專員鍾麗玲女士表示：「面對日益多變的網絡威脅，機構必須持續提升前線人員對網絡風險的認知及應對能力，才能有效保障個人資料私隱及維護整體數碼生態的安全。我很高興『共建員工防火牆』嘉許計劃成功推動不同機構建立更全面的網絡安全文化，計劃今年更進一步擴展至教育界，讓學界同樣受惠，共同在校園及社區更廣泛地深化網絡安全意識。」

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生表示：「人工智能與深偽技術正重塑網絡威脅版圖，攻擊手法前所未有地精準致命。當系統防線屢屢被突破，人為疏忽已成為黑客垂手可得的致命武器。在這場網絡攻防戰中，員工不是弱點，而是最後一道防線。『共建員工防火牆』嘉許計劃旨在協助機構從被動防禦轉為主動免疫，建立可持續的應變機制與安全文化，共同鑄就香港最堅不可摧的網絡防線！」 計劃詳情 有興趣參與計劃的機構及學校，可於即日起至 2026 年 8 月 14 日遞交申請，費用全免。參與機構需於截止日期前，向 HKIRC 項目團隊提交員工培訓證明及相關文件，以作核實。

各嘉許獎項將於「共建員工防火牆」嘉許計劃嘉許典禮2026/27中頒發。獲嘉許的機構及學校可在其宣傳推廣物品上使用計劃的標誌，並獲邀出席主辦單位舉辦的培訓工作坊、座談會及相關推廣活動。 六大評審準則 評審準則（機構界別） 提供網絡安全培訓 員工參與釣魚電郵演習 建立完善的網絡安全政策架構 為網絡安全問題設立清晰的通報及報告機制 透過積極資訊共享來推動網絡安全意識 進行年度網絡安全風險評估 評審準則（ 教育界別） 為教職員提供網絡安全培訓 為學生提供網絡安全培訓 教職員參與釣魚電郵演習或接收相關教育資訊 學生參與釣魚電郵演習或接收相關教育資訊 建立完善的網絡安全政策架構 為網絡安全問題設立清晰的通報及報告機制 HKIRC已為計劃設立專屬網站，機構及學校可瀏覽以下網址，查閱計劃詳情及填寫申請表格：

https://cyberhub.hk/#/tc/recognition-scheme 關於香港互聯網註冊管理有限公司

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