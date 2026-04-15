熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Apr-15 08:00
更新：2026-Apr-15 08:00
Media OutReach Newswire

香港社會企業挑戰賽2025-26圓滿舉行

分享：

推動青年實踐創業夢想　燃點社會創新力量

香港 - 2026年4月15日 -《香港社會企業挑戰賽（HKSEC）2025-26》總決賽暨頒獎典禮已於3月21日假香港海事博物館圓滿舉行。踏入第19屆，HKSEC秉持「社會創新」及「青年創業」兩大目標，致力鼓勵年青人由構思出發，把創新理念轉化為行動，並以可持續的商業模式回應社會議題。本年度比賽反應尤其熱烈，吸引逾790位年青人踴躍組隊參加，合共提交超過180個社企計劃，創歷年新高。多年來，HKSEC累計已吸引超過11,700名參加者，充分體現年青人對社企創業的觸覺與熱誠。

HKSEC Grand Finals 2025-26

比賽結果已於當日頒獎典禮上公布。本年度兩支冠軍隊伍分別為Mapcraft及Oneday Tailor，每隊可獲得港幣30萬元啟動獎金；亞軍則由Haykozé及SensePlay奪得，每隊可獲得港幣15萬元啟動獎金。

此外，Mapcraft獲選為本年度Youth Co:Lab香港代表隊伍，將代表香港參加即將於亞太區舉辦的Youth Co:Lab Summit 2026；而Digital Common(s) 及Oneday Tailor亦獲頒「影響力獎」，將以觀察隊伍身份與會，擴闊國際視野，促進跨界交流。「最創新意念獎」則由安顏科技 OnAn Technology憑著其獨到理念勇奪殊榮。

香港社會企業挑戰賽項目總監鄺鈺茜女士表示：「呼應本屆主題『YOUth Spark the Change!』，我們相信年青人的熱情與創意，正是推動社會正面改變的力量。HKSEC作為培育平台，希望為青年創業家提供多方面支援，藉此孕育更多具影響力的社企，攜手燃點更美好的未來。」

恭喜各得獎隊伍，並感謝各界機構鼎力支持。HKSEC將繼續推動以年青人主導的社會企業，敬請密切留意HKSEC 網站及社交媒體以獲取最新資訊。





adblk4

香港社會企業挑戰賽 (HKSEC)

始於2007年，《香港社會企業挑戰賽》為香港首個跨院校社企創業比賽。透過一系列的社會企業家講座、創意與創業技巧工作坊、及計劃書撰寫訓練，鼓勵年青人將商業營運融入社會所需，研創社企新一面，並旨在加速年青人主導的社會企業成長。

ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務