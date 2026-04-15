香港社會企業挑戰賽2025-26圓滿舉行

推動青年實踐創業夢想 燃點社會創新力量

香港 - 2026年4月15日 -《香港社會企業挑戰賽（HKSEC）2025-26》總決賽暨頒獎典禮已於3月21日假香港海事博物館圓滿舉行。踏入第19屆，HKSEC秉持「社會創新」及「青年創業」兩大目標，致力鼓勵年青人由構思出發，把創新理念轉化為行動，並以可持續的商業模式回應社會議題。本年度比賽反應尤其熱烈，吸引逾790位年青人踴躍組隊參加，合共提交超過180個社企計劃，創歷年新高。多年來，HKSEC累計已吸引超過11,700名參加者，充分體現年青人對社企創業的觸覺與熱誠。





比賽結果已於當日頒獎典禮上公布。本年度兩支冠軍隊伍分別為Mapcraft及Oneday Tailor，每隊可獲得港幣30萬元啟動獎金；亞軍則由Haykozé及SensePlay奪得，每隊可獲得港幣15萬元啟動獎金。



此外，Mapcraft獲選為本年度Youth Co:Lab香港代表隊伍，將代表香港參加即將於亞太區舉辦的Youth Co:Lab Summit 2026；而Digital Common(s) 及Oneday Tailor亦獲頒「影響力獎」，將以觀察隊伍身份與會，擴闊國際視野，促進跨界交流。「最創新意念獎」則由安顏科技 OnAn Technology憑著其獨到理念勇奪殊榮。



香港社會企業挑戰賽項目總監鄺鈺茜女士表示：「呼應本屆主題『YOUth Spark the Change!』，我們相信年青人的熱情與創意，正是推動社會正面改變的力量。HKSEC作為培育平台，希望為青年創業家提供多方面支援，藉此孕育更多具影響力的社企，攜手燃點更美好的未來。」



恭喜各得獎隊伍，並感謝各界機構鼎力支持。HKSEC將繼續推動以年青人主導的社會企業，敬請密切留意HKSEC 網站及社交媒體以獲取最新資訊。





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