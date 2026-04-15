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商業動向
出版：2026-Apr-15 08:31
更新：2026-Apr-15 08:31
PR Newswire

中電源動、華為香港、智充動力攜手 推動重型貨車電動化

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香港2026年4月15日 /美通社/ -- 中電源動、華為香及智充動力於 4月14日簽署合作備忘錄，攜手推動香港商用電動車普及化。三方計劃興建為重型商用電動貨車而設的超級充電站，並引進適合香港市場的重型電動貨車，全面加速本地運輸及物流業綠色轉型。

（後排左起）在中電源動集團電動出行總監Saraansh Dave先生、華為香港數字能源業務部總經理高鄒萍女士，以及智充動力總裁蕭振耀先生見證下，（前排左起）中電源動集團銷售及商務合作主管葉宛庭女士、華為香港數字能源業務部首席技術官吳瀚威先生，以及智充動力經理鄭承欣女士簽署合作備忘錄，計劃打造電動車超級充電站，攜手推動重型商用車電動化。

為配合香港特區政府建設以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡，中電源動、華為香港及智充動力將發揮各自優勢，建立合作關係。中電源動憑藉豐富充電站建設及營運經驗，與華為香港合作，使用其領先的「全液冷超充技術」，建設以超快充為主的充電站。此創新技術的最高充電功率達600千瓦，令電動重型車輛可於約 30 分鐘內將電量由20% 提升至80%，大幅縮短充電時間，全面提升商用車隊營運效益。智充動力則負責引入充電效能高及價格具競爭力的重型商用電動貨車型號，支援本地運輸物流業綠色轉型。

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中電源動集團總裁吳永豪先生表示：「推動商用車電動化，必須有快速、可靠的充電基建作支撐。中電源動很高興與華為香港及智充動力合作，打造全面照顧各類商用電動車需求的超級充電站，回應重型貨車長久以來的充電需求，協助推動香港物流及建造業邁向低碳轉型。」

華為香港數字能源業務部總經理高鄒萍女士表示：「香港商用車電動化正迎來關鍵突破，以華為超充為代表的快充技術正快速向商用車領域延伸。華為將以兆瓦級超充技術為核心，攜手中電源動、智充動力共建重卡超充生態，加快推進物流超充網絡一體化建設，全力助推『全電物流』落地，共同打造香港綠色物流新生態。」

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智充動力總裁蕭振耀先生表示：「能夠與中電源動及華為香港共同興建這項有助低碳運輸的超級充電站計劃，感到非常榮幸。隨著都市物流與建築工程對運輸效率與環保要求日益提升，商用車電動化已成為不可逆轉的趨勢；而要讓這個轉型真正落地，可靠、快速且具規模的充電基建正是關鍵所在，亦是智充動力推動這項計劃的原動力。」

此外，合作備忘錄亦涵蓋於充電站引入「構網型儲能解决方案」儲能系統，儲能容量逾一萬度電，確保充電站可高效調配電力，全面實現智慧電動車充電，為香港綠色出行注入新動力。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-----302742965.html

SOURCE 中電源動集團

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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