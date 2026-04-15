突破醫療影像核心部件瓶頸：先導醫療科技亮相CMEF 2026，發布材料至醫療系統垂直整合解決方案

上海2026年4月15日 /美通社/ -- 在2026年中國國際醫療器械博覽會（簡稱CMEF 2026）上，先導科技集團旗下醫療健康事業部先導醫療科技，基於其半導體核心技術推出全系列創新成果，全面展示其在核心材料、芯片及醫療系統領域的全鏈條垂直整合能力。

技術突破：掌握核心部件研發技術

全球醫療影像技術正從數字化向精準化轉型。專家指出，醫療影像的未來在於捕捉微弱生命信號的能力，而該能力直接由前端探測器的物理性能決定。

長期以來，高端影像系統核心部件高度依賴外部供應，這成為制約醫療影像行業發展的瓶頸。依托先導科技集團在一至四代半導體材料領域的專長，先導醫療科技將半導體技術優勢轉化為醫療影像領域的實際臨床價值。