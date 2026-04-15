Aspire 獲香港證監會頒發證券及資產管理牌照

管理牌照里程碑為推出 Aspire Yield 鋪路，讓企業從閒置現金賺取吸引回報

香港 - 2026年4月15日 - 總部位於新加坡的金融科技初創公司 Aspire 今日宣佈，其附屬公司 AFT HK Treasury Limited 已獲香港證券期貨事務監察委員會（證監會）頒發第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）營運牌照，並受香港證監會（SFC） 監管。







此牌照是 Aspire 在香港擴展金融服務的重要里程碑，為即將推出的 Aspire Yield 投資產品鋪路。Aspire Yield 專為中小企業設計，幫助公司為閒置現金賺取回報。企業將可擁：

最大化回報 — 透過投資高評級、專業級貨幣市場基金，為多幣種閒置餘額賺取收益。

— 透過投資高評級、專業級貨幣市場基金，為多幣種閒置餘額賺取收益。 保持資金流動性 — 無傳統定期存款的嚴格鎖定期，可支持靈活的資金存入和取出。

— 無傳統定期存款的嚴格鎖定期，可支持靈活的資金存入和取出。 真正「零門檻」入場 — 無最低投資額的要求。

整合香港及亞洲中小企初創投資的獨特需求、達致真正零門檻

Aspire Yield 於 2025 年 8 月在新加坡率先推出，其後每周新增超過 500 萬美元資產管理規模（AUM）。香港版特別針對本地中小企及初創需求，帶來獨特優勢：

投資零門檻 ：$1 起最低投資額，打破市面產品對最低金額或大額結餘的限制。

：$1 起最低投資額，打破市面產品對最低金額或大額結餘的限制。 一站式理財 + 投資 ：與 Aspire 一站式平台無縫接洽（包括支付、費用管理、SaaS 及現金回贈），創辦人只需一個 Dashboard 即可同時處理日常營運及收益， 無需另開獨立理財工具。

：與 Aspire 一站式平台無縫接洽（包括支付、費用管理、SaaS 及現金回贈），創辦人只需一個 Dashboard 即可同時處理日常營運及收益， 無需另開獨立理財工具。 靈活管理中小額及波動資金：專為資源有限的初創企業及中小企而設，提供「T+1」次日流動性，流程簡便無繁複手續— 完美融合香港「Day-One 跨境」創辦人的快節奏需求。

香港錄 3.3 倍增長；雙軌資金管理措施將持續支持「Day-One 跨境」

「此牌照讓我們得以解決中小企業長期以來在資金管理上面臨的難題：傳統投資選擇往往要求高額的最低結存、手動管理現金，以及有能力處理複雜的銀行關係，這些條件通常只適合大型企業。」





Aspire 聯合創辦人兼行政總裁 Andrea Baronchelli 表示。「企業需要讓資金更有效率地運作，但同時在機遇或挑戰出現時亦需即時靈活調配 — 所以，我們希望讓每一塊錢都發揮最大生產力。」





Aspire 過去一年已取得澳洲、歐洲及美國共八項牌照及註冊資格。這些監管基礎讓 Aspire 能夠在全球重要金融中心提供完整一站式財務管理平台：多幣種帳戶、支付、卡片及支出管理。而香港已迅速成為 Aspire 增長最快的市場之一。過去一年，公司在香港錄得 3.3 倍 增長，屬有紀錄以來最高增長之年，主要受初創、AI及數碼企業的多市場運作需求推動。當中，Aspire 發現客戶趨向「Day-One 跨境」（開戶即與 90+ 市場交易、首月 20% 外匯），創辦人現在可在多市場擴張時也能讓閒置資金產生收益，無需額外負擔。





企業現可透過以下網站了解更多：



