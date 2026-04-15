華為雲重磅發佈MaaS服務，提供更優質Tokens體驗

雅加達, 印尼 - 2026年4月15日 - 以Agentic AI Practice為主題的Huawei Cloud AI Boost Day在雅加達成功舉辦。會上華為雲重磅宣佈MaaS模型即服務已於4月在亞太地區正式上線。





繼2025年華為雲先後在香港、泰國、印尼、新加坡佈局AI算力服務後，本次發佈的華為雲MaaS（Model-as-a-Service）基於自研加速引擎，開放相容業界主流大模型，為客戶提供穩定、優質的Tokens服務體驗。



華為雲持續加強與業界優質開源大模型的合作，本次首批發佈支援的模型包括GLM/DeepSeek/Qwen等3類6款模型，涵蓋了智慧問答和AI程式設計兩大主力應用場景，提供一鍵接入、開箱即用的一站式模型託管服務，覆蓋模型部署、推理、微調、評測等全生命週期管理，提供彈性算力與按需計費，讓企業與開發者無需關注底層基礎設施，即可快速將智慧問答、AI 程式設計等能力集成到業務系統中，讓使用者可以像用水電一樣簡單地接入AI。



值得關注的是，本次重磅發佈的MaaS的也涵蓋了最新的GLM-5模型，其在Coding和Agent能力上取得開源SOTA表現，擅長複雜系統工程和長文本Agent任務，是企業通用Agent助手的理想基座。



華為雲長期戰略投入AI，提供全棧AI解決方案，包括CloudMatrix AI Infra智算雲解決方案、MaaS模型即服務、魔坊ModelArts模型訓推平臺，碼道CodeArts代碼智慧體，AgentsArts智慧體開發平臺，DataArts資料智慧體。



據悉，CodeArts 和 AgentArts 這兩款智慧體級別的產品，將於今年H2在海外上市。



目前，華為雲在亞太已構建了一個體驗全面領先的雲基礎設施網路，在新加坡，泰國，香港，印尼，泰國，菲律賓部署了5個Region，18個AZ，實現50ms低時延接入，同時在馬來通過與夥伴合作建設一朵覆蓋本地的雲。



在亞太地區，華為雲AI雲服務已説明多家行業客戶從過去的"上好雲"邁向"用好智"，提升企業生產效率，應對複雜多變的外部環境，加速智慧化躍遷。



頭部智慧語音和人工智慧企業科大訊飛從23年起將新加坡作為其出海戰略的第一站，與華為雲的合作即從中國延伸至海外。華為雲AI雲服務助力訊飛的大語言模型訓練資源在兩周內快速上線，同時穩定訓練60天不中斷，有力保障了其重大版本發佈0故障。



在越南，綠色出行平臺新貴GSM(Green and Smart Mobility) 為了實現降本增效和多雲靈活的目標，將其運營核心業務平臺遷移至華為雲。GSM專門開發了一套基於AI和物聯網技術的全方位車隊管理平臺，使用華為雲IoTDA服務及ModelArts平臺的AI技術對違規事件進行分析及風險告警，從而保障了司機和乘客的出行安全，滿足GSM綠色和安全的使命追求。



華為雲將持續投入人工智慧創新，以安全、穩定、智慧的雲底座，助力亞太企業在AI時代實現可持續的業務增長。









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