星路科技與中金國際財富管理達成戰略合作，共築基金與現金管理協同新生態

香港2026年4月15日 /美通社/ -- 星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與中國國際金融股份有限公司（「中金公司」，601995.SH，3908.HK）財富管理業務的國際平臺——中金國際財富管理宣布正式簽署戰略合作協議，在基金產品生態共建、現金管理模式升級與能力重構、全球頭部基金管理人資源對接與協同機制建設三大核心領域展開深度合作，共同打造以AI驅動、交易與服務一體化的財富管理基礎設施。

作為AI驅動的全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，星路科技立足香港，面向全球金融機構客戶，提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險等全品類的財富管理產品和科技解決方案。星路科技旗下持牌子公司此前已推出香港市場首款、面向零售及機構客戶的即時現金管理解決方案「利即達」，提供「認購即起息，贖回小時達」的強大功能，最大化資金利用效率，提升綜合收益；同時，亦推出亞洲首個一站式RWA技術、發行和分銷平臺FinRWA Platform（「FRP」），創下多項境外公募及私募代幣化產品的發行及分銷突破，持續構建開放、合規、創新的財富管理生態。

中金國際財富管理是中金公司財富管理業務的國際平臺，依托中國國際金融（國際）有限公司的廣泛網絡，為客戶提供環球市場財富管理服務。中金國際財富管理秉承「植根中國，融通世界」的理念，懷揣「在財富之外，成就更高維格局」的願景，不斷打磨能力、矢誌追求卓越。中金國際財富管理逐步建立起「中國香港-新加坡」雙核驅動、輻射全球的專業化財富管理服務平臺，為個人、家族及企業客戶提供一站式、全生命周期的環球投資解決方案。

星路科技CEO蔡華先生表示：「此次與中金國際財富管理的合作，是科技力量與金融專業能力的深度融合。星路科技將通過自主研發的科技系統，為中金國際財富管理的全球客戶提供高效、合規、可擴展的數智化解決方案，共同打造『科技+金融』的創新生態，提升財富管理效率與客戶體驗。」

中金公司財富管理國際業務負責人刁智海先生表示：「數字化轉型是中金公司財富管理提升普惠金融服務能力的重要引擎。近年來，我們積極擁抱前沿科技，以數智化戰略重塑服務鏈路、塑造第二增長曲線，構建起以用戶為中心的一站式財富管理數字化平臺。此次與星路科技的合作，正是該戰略在國際業務領域的關鍵落子，也是共建財富管理生態圈的縱深推進。期待與星路攜手，以科技賦能，共同為全球客戶提供更加智能高效的財富管理解決方案。」