星路科技與中金國際財富管理達成戰略合作，共築基金與現金管理協同新生態

香港2026年4月15日 /美通社/ -- 星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與中國國際金融股份有限公司（「中金公司」，601995.SH，3908.HK）財富管理業務的國際平臺——中金國際財富管理宣布正式簽署戰略合作協議，在基金產品生態共建、現金管理模式升級與能力重構、全球頭部基金管理人資源對接與協同機制建設三大核心領域展開深度合作，共同打造以AI驅動、交易與服務一體化的財富管理基礎設施。
此次簽約儀式於香港舉行，星路科技CEO蔡華先生與中金公司財富管理國際業務負責人刁智海先生代表雙方簽署協議。復星國際執行總裁、復星財富控股董事長金華龍先生與中金財富執行委員會委員、副總裁吳顯鏖先生出席並見證簽約。
此次合作將聚焦於財富管理服務的數字化與生態化建設，主要包括以下方向：
- 基金產品生態共建：雙方將共同探索優質基金產品的引入與客戶服務模式，提升產品覆蓋與客戶觸達效率；
- 現金管理模式升級與能力重構：通過科技能力整合，優化客戶資金管理流程，致力於提升資金效率與客戶體驗；
- 全球頭部管理人資源對接與協同機制建設：共同探索與國際頂尖基金管理人在基金額度分配、產品供給等層面的戰略協同機制，提升資產配置效率與全球服務覆蓋能力。
作為AI驅動的全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，星路科技立足香港，面向全球金融機構客戶，提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險等全品類的財富管理產品和科技解決方案。星路科技旗下持牌子公司此前已推出香港市場首款、面向零售及機構客戶的即時現金管理解決方案「利即達」，提供「認購即起息，贖回小時達」的強大功能，最大化資金利用效率，提升綜合收益；同時，亦推出亞洲首個一站式RWA技術、發行和分銷平臺FinRWA Platform（「FRP」），創下多項境外公募及私募代幣化產品的發行及分銷突破，持續構建開放、合規、創新的財富管理生態。
中金國際財富管理是中金公司財富管理業務的國際平臺，依托中國國際金融（國際）有限公司的廣泛網絡，為客戶提供環球市場財富管理服務。中金國際財富管理秉承「植根中國，融通世界」的理念，懷揣「在財富之外，成就更高維格局」的願景，不斷打磨能力、矢誌追求卓越。中金國際財富管理逐步建立起「中國香港-新加坡」雙核驅動、輻射全球的專業化財富管理服務平臺，為個人、家族及企業客戶提供一站式、全生命周期的環球投資解決方案。
星路科技CEO蔡華先生表示：「此次與中金國際財富管理的合作，是科技力量與金融專業能力的深度融合。星路科技將通過自主研發的科技系統，為中金國際財富管理的全球客戶提供高效、合規、可擴展的數智化解決方案，共同打造『科技+金融』的創新生態，提升財富管理效率與客戶體驗。」
中金公司財富管理國際業務負責人刁智海先生表示：「數字化轉型是中金公司財富管理提升普惠金融服務能力的重要引擎。近年來，我們積極擁抱前沿科技，以數智化戰略重塑服務鏈路、塑造第二增長曲線，構建起以用戶為中心的一站式財富管理數字化平臺。此次與星路科技的合作，正是該戰略在國際業務領域的關鍵落子，也是共建財富管理生態圈的縱深推進。期待與星路攜手，以科技賦能，共同為全球客戶提供更加智能高效的財富管理解決方案。」
未來，雙方將繼續深化合作，依托星路科技在金融科技領域的領先優勢，結合中金國際財富管理在財富管理領域的專業實力與客戶基礎，共同推動財富管理行業向智能化、平臺化、全球化邁進，為全球客戶持續創造可衡量、可持續的金融價值。
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關於星路金融科技控股有限公司
星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是位於香港的AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平臺，開拓財富管理行業全新增長路徑。詳情請參考www.finloop.hk 以及www.finlooprwa.com。
關於中金公司
中國國際金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）成立於1995年，憑借率先采用市場最佳實踐以及深厚的專業知識，中金公司完成了眾多開創先河的交易，並深度參與中國經濟改革和發展，與客戶共同成長。中金公司的目標是打造成為具有國際競爭力的一流投資銀行。秉承「植根中國，融通世界」的理念，通過廣泛的業務網絡及傑出的跨境能力，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，協助客戶實現其戰略發展目標。
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SOURCE 星路科技